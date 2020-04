Anzeige Schön, schnell, schräg BMW X4 mit H&R Sportfedern

Erst wollte es niemand haben, dann wurde es ein Renner. Was mit dem BMW X6 begann wurde später von vielen Herstellern geklont. BMW hingegen adaptierte das Erfolgskonzept auch in die Mittelklasse: Gestatten, X4.

Der mit den seit kurzem erhältlichen H&R Sportfedersätzen noch eine Spur besser dasteht als sein Serienpendent.

Die exakt auf die BMW-Serien-Dämpfer abgestimmten Federn senken den Fahrzeugschwerpunkt, abhängig von der Fahrzeugausführung, zwischen ca. 30 – 40 Millimeter an der Vorderachse respektive 15 – 30 Millimeter hinten ab und sorgen so für reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenken. Dennoch wird der langstreckentaugliche Fahrkomfort gewahrt, auch die Proportionen des X4 liebäugeln mit der Maßnahme. Zudem verfügen die H&R Sportfedersätze nun über eine ABE! Kosten und Zeitaufwand für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfallen also.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die in Kürze erhältlich sein werden. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100% Made in Germany!

Weitere Infos auch auf den H&R Scocial Media Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW X4:

Sportfedern

BMW X4 M40i/ 30d, xDrive (G02) Typ G4X, inkl. M-Sportfahrwerk, inkl. adaptiver Dämpferregelung

Artikel-Nr.: 28926-1

Tieferlegung: VA ca. 35mm / HA ca. 20mm

Preis (UVP): 260,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern

BMW X4 M40d, xDrive (G02) Typ G4X, inkl. M-Sportfahrwerk, inkl. adaptiver Dämpferregelung

Artikel-Nr.: 28926-2

Tieferlegung: VA ca. 30mm / HA ca. 15mm

Preis (UVP): 260,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern

BMW X4 20i/ 30i/ 20d/ 25d, xDrive (G02) Typ G4X, inkl. M-Sportfahrwerk, inkl. adaptiver Dämpferregelung

Artikel-Nr.: 28926-3

Tieferlegung: VA ca. 40mm / HA ca. 30mm

Preis (UVP): 260,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 22 – 60mm

Preis (UVP): 90,23 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com