Anzeige Individuell einstellbar: H&R Gewindefedern für den VW Golf VIII

Volkswagen bietet für den neuen Golf ein Feuerwerk an Ausstattungsoptionen – so viele, wie nie zuvor. Doch bei der einstellbaren Fahrzeughöhe muss auch der größte Autohersteller der Welt passen.

Genau das jedoch ermöglicht jetzt H&R mit einem Gewindefedersatz. Trotz des Erhalts der Serien-Dämpfer lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt so, variabel höhenverstellbar, an der Vorderachse um 30 bis 40 Millimeter bzw. hinten zwischen 30 bis 50mm absenken. Das sorgt für einen Zugewinn an Einlenkdynamik und reduzierte Karosseriebewegung in schnellen Kurven. Dennoch bewegt sich der Fahrkomfort auf uneingeschränkt langstreckentauglichem Niveau. Und auch Optisch weiß die Maßnahme zu überzeugen.

Weiterhin im H&R Lieferprogramm bleiben natürlich die "normalen" H&R Sportfedern sowie TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten ermöglichen.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Gewindefedern für VW Golf VIII, Typ CD:

VW Golf VIII, Typ CD bis 990 kg VA-Last,

nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker HA, nur mit adaptiver Dämpfung, excl. R-Line Sportfahrwerk, excl. Schlechtwegefahrwerk

Art.Nr.: 23022-1

Tieferlegung: VA 30 – 40 mm / HA 30 – 50 mm

Preis (UVP): 589,00 Euro inkl. MwSt.

VW Golf VIII, Typ CD ab 991 kg VA-Last,

nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker HA, nur mit adaptiver Dämpfung, excl. R-Line Sportfahrwerk, excl. Schlechtwegefahrwerk

Art.Nr.: 23022-2

Tieferlegung: VA 30 – 40 mm / HA 30 – 50 mm

Preis (UVP): 589,00 Euro inkl. MwSt.

VW Golf VIII, Typ CD bis 990 kg VA-Last,

nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker HA, nur mit adaptiver Dämpfung, excl. R-Line Sportfahrwerk, excl. Schlechtwegefahrwerk

Art.Nr.: 23022-3

Tieferlegung: VA 30 – 40 mm / HA 30 – 50 mm

Preis (UVP): 589,00 Euro inkl. MwSt.

VW Golf VIII, Typ CD ab 991 kg VA-Last,

nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker HA, nur mit adaptiver Dämpfung, excl. R-Line Sportfahrwerk, excl. Schlechtwegefahrwerk

Art.Nr.: 23022-4

Tieferlegung: VA 30 – 40 mm / HA 30 – 50 mm

Preis (UVP): 589,00 Euro inkl. MwSt.

www.h-r.com