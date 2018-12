So stehen die breit bereiften Alfa-Alus nun satte 50 Millimeter tiefer in den Radhäusern und schon sieht der Veloce so böse aus wie sein Kleeblättriger Baureihenbruder mit Ferrari-Herz.

Die H&R-typische Federabstimmung sowie die tiefere Fahrzeuglage sorgen für spürbar mehr Einlenkdynamik und minimierte Seitenneigungen bei flotten Lastwechseln, garantieren aber trotzdem einen langstreckentauglichen Fahrkomfort. 100 Prozent Made in Germany ist bei H&R ebenso klar wie die Lieferung mit Teilegutachten zur sorglosen Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Für noch mehr „Dolce Vita“ empfehlen die H&R-Jungs Trak+ Spurverbreiterungen. Die sorgen für die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- und Nachrüsträdern an den Radhauskanten.

H&R Komponenten für den Alfa Romeo Giulia Veloce, Typ 952 (2WD + 4WD), 2.0L Benzin (206 kW)

Sportfedern: Artikelnummer 28715-1 (ohne Alfa Active Suspension)

Tieferlegung VA/HA: ca. 50mm

Preis (UVP): 405,54 Euro inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber eloxiert oder schwarz

Verbreiterung:10-40mm je Achse

UVP: ab 43,63 Euro inkl.19% MwSt.

www.h-r.com