Er kam spät, aber gewaltig! Im Herzen ist der „Quadrifoglio“, das Topmodell des Alfa Romeo Stelvio nämlich ein Ferrari und mehr Toppsportler als SUV – 510 PS und 283 km/h V-max lassen da keine Zweifel aufkommen. Doch auch die zivileren Versionen müssen sich nicht verstecken. Endlich können „Alfisti“ also SUV fahren – und auch die Fahrwerksexperten von H&R sind begeistert.

Den Anspruch auf das Synonym „Toppsportler“ verfeinern die H&R Ingenieure nur zu gerne mit Ihren Sportfedern. Damit tauchen die Quadrifoglio -Leichtbaualus vorne um 40 Millimeter tiefer ein. Der so nach unten verlagerte Schwerpunkt sorgt für ein wesentlich direkteres Einlenken bei gleichzeitig spürbar minimierter Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven. Und „ganz nebenbei“ stehen die Räder nun füllig in den Radhäusern. Zudem glänzt das Fahrwerks-Refinement mit einem ordentlichen Fahrkomfort. Das alles gibt’s übrigens nicht nur für den Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ab sofort inklusive Gutachten. Auch die „normalen“ Stelvio-Modelle lassen sich mit H&R Sportfedern individualisieren.

Für die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Radhauskanten sind in Kürze „Trak+“-Spurverbreiterungen verfügbar.

Alle H&R Produkte sind zu 100% Made in Germany und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Komponenten für den Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 4WD (Typ 949) inkl. Alfa Active Suspension, ab Bj. 2017

Sportfedern:

Artikelnummer 28697-3

Tieferlegung VA / HA ca. 40mm

Preis (UVP): 283,39 Euro inkl. 19% MwSt

Sportfedern für Stelvio und Stelvio Super

Artikelnummer 28697-2 (inkl. Alfa Active Suspension)

Tieferlegung VA / HA: ca. 30 mm

Preis (UVP): 283,39 Euro inkl. 19% MwSt.

Spurverbreiterungen schwarz oder silber eloxiert

10mm bis 36mm / Achse

Preis (UVP) ab 105,91 Euro inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com