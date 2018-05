Wenn es um optimierte Fahrwerkskomponenten geht, ist H&R die erste Adresse. So haben die Sauerländer für den Audi A5 Sportback (Quattro und 2WD) nicht nur Sportfedern entwickelt, sondern bieten jetzt auch höhenverstellbare Federsysteme (HVF) für den Ingolstädter Beau an.

Gut zu wissen: Beim HVF-System von H&R bleiben die Serien-Stoßdämpfer – auch bei den aktiven MRC-Fahrwerken – stets erhalten!

Das A5 Update der H&R-Profis ermöglicht eine variable Tieferlegung zwischen 20 bis 40 Millimeter an beiden Achsen. So kann exakt nach dem Gusto des Fahrzeugbesitzers der Abstand der Räder zum Radausschnitt kalibriert werden. Die Charakteristik der penibel auf die Audi-Dämpfer abgestimmten Federn sowie der tiefere Fahrzeugschwerpunkt verringern die Karosserieneigung in schnellen Kurven und sorgen für ein perfektioniertes Einlenkverhalten. Dennoch bleibt der Fahrkomfort dank ausreichendem Restfederweg erhalten. Das tiefere Eintauchen der Räder unterstreicht zudem die sportliche Linie des viertürigen Coupés.

Weiterhin im H&R Lieferprogramm bleiben natürlich H&R Sportfedern, Monotube-Gewindefahrwerke und Trak+ Spurverbreiterungen. Diese sind von 8 bis 60 Millimeter pro Achse verfügbar, um Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Radhauskanten auszurichten.

Alle H&R Produkte sind zu 100 Prozent „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R HVF-Systeme sind nur über ausgesuchte Vertriebspartner erhältlich.

H&R HVF für Audi A5 Sportback B8 (B9) ab Bj. 2016

Audi A5 Sportback B8 (B9), 2WD

VA Federbein 48,5mm Durchmesser, ohne elektr. Dämpferregelung

HVF-System, Artikelnummer: 23007-3

Tieferlegung VA 25-45mm / HA: ca. 20-40 mm

Preis: 642,00 Euro inkl. 19% Mwst.

Audi A5 Sportback B8 (B9), 2WD

VA Federbein 50mm Durchmesser, ohne elektr. Dämpferregelung

HVF-System, Artikelnummer: 23007-2

Tieferlegung VA 25-45mm / HA: ca. 20-40 mm

Preis: 642,00 Euro inkl. 19% Mwst.

Audi A5 Sportback Quattro B8 (B9), 4WD

mit elektr. Dämpferregelung

HVF-System, Artikelnummer: 23007-1

Tieferlegung VA 20-40mm / HA: ca. 20-40 mm

Preis: 642,00 Euro inkl. 19% Mwst.

www.h-r.com