Anzeige Special Forces: H&R Sportfedern für den neuen Audi RS6 Avant

Auch als Dienstwagen diverser Sondereinheiten hätte der Audi RS6 sicher gute Karten. Nutzwert und Performance treffen hier auf einzigartige Weise zusammen – der Kombi für alle Fälle sozusagen.

Dem ultimativen Power-Avant noch ein Quäntchen mehr an Sportlichkeit abzuringen, ist schon eine Herausforderung – der sich die H&R Ingenieure aber gerne stellen. Mit den jetzt lieferbaren Sportfedern zeigt die H&R Entwicklungsmannschaft einmal mehr ihr Können, denn es ist ihr gelungen, den Fahrzeugschwerpunkt des Boliden um 35 Millimeter an beiden Achsen abzusenken. So wird die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven spürbar reduziert, das Einlenkverhalten noch etwas direkter. Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf Serienniveau.

Zeit und Geld spart zudem die mit gelieferte ABE der Sportfedern, mit denen eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfällt.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträdern millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und sorgen für den perfekten Radstand.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

