Entwicklungstransfer aus dem Rennsport: H&R Sportfedern für den BMW 840d

Das neue Coupé der 8er Baureihe wird erstmals nun auch mit einem durchzugsstarken Diesel angeboten, der wider aller Erwartungen nicht im Widerspruch zum luxuriösen Gesamtbild steht. Dabei drückt der spritzige Selbstzünder nicht nur den Flottenverbrauch der Bayern, sondern sorgt mit satten 680Nm Drehmoment auch für extremen Vortrieb!

Mit dem neuen H&R Sportfedernsatz verneigt sich auch der Münchner Diesel-Beau nun vor seinem sportlichen Rennpendant, dem BMW M8 GTE. Auch hier ist H&R in die Performance -Feinarbeit involviert und liefert als Technischer Partner von BMW-Motorsport die Fahrwerksfedern des Rennwagens. Diesen Entwicklungsvorsprung spürt man auch beim Straßenfahrzeug nach dem Refinement mit den H&R Sportfedern. Die Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um 30 Millimeter sorgt für ein direkteres Einlenken und reduziert die Wank-Bewegung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven oder bei abrupten Lastwechseln ohne dabei auf langstreckentauglichen Fahrkomfort zu verzichten. Auch optisch weiß die Maßnahme zu überzeugen, stehen die breiten Alus des 8er nun formschlüssig in den Radkästen.

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein: Für die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- und Nachrüsträdern an den Radhauskanten sind H&R „Trak+“-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium verfügbar, die für einen weiteren Zuwachs der Performance wie auch der Optik sorgen.

Alle Komponenten sind darüber hinaus auch für die anderen Motorisierungen als auch für die 8er Cabrios erhältlich.

Wie üblich bei H&R verfügen alle Komponenten über Teile-Gutachten und sind zu 100% Made in Germany.

H&R Komponenten für das BMW 8er Coupé,

Typ G8C, 4WD, ab Bj. 2018

Sportfedern:

BMW 8er Coupé, 840d xDrive + 840i xDrive 4WD

Typ G8C (G15), nur mit adaptiver Dämpfung,

Art.Nr.: 28671-3

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 434,20 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern:

BMW 8er Cabrio, 840d xDrive + 840i xDrive 4WD,

Typ G8C (G14), nur mit adaptiver Dämpfung,

Art.Nr.: 28671-4

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 434,20 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern:

BMW 8er Coupé, M850i xDrive 4WD,

Typ G8C (G15), nur mit adaptiver Dämpfung,

Art.Nr.: 28671-1

Tieferlegung: VA 30 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 434,20 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern:

BMW 8er Cabrio, M850i xDrive 4WD,

Typ G8C (G14) nur mit adaptiver Dämpfung

Art.Nr.: 28671-2

Tieferlegung: VA 30 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 434,20 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Spurverbreiterung: 6 – 50mm pro Achse

Preis (UVP): 44,83 Euro inkl. 19% MwSt. (pro Achse)

