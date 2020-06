Anzeige Mit Rennsport-Genen: H&R Sportfedern für das BMW 8er Gran Coupé

Breit, tief, stark! Attribute, die im Falle des 8er Gran Coupé von BMW nicht nur Männerherzen schneller schlagen lassen. Der exklusivste Ableger der bayrischen Premium-Klasse ist ein fahrendes Statement an Stil, Prestige und Dynamik.

Mit dem jetzt erhältlichen H&R Sportfedernsatz verneigt sich der Münchner Beau vor seinem sportlichen Rennpendant, dem BMW M8 GTE. Auch hier ist H&R in die Performance -Feinarbeit involviert und liefert als Technischer Partner von BMW-Motorsport die Fahrwerksfedern des Rennwagens. Diesen Entwicklungsvorsprung spürt man natürlich beim Straßenfahrzeug nach dem Refinement mit den H&R Sportfedern. Die Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um 35 Millimeter sorgt für ein direkteres Einlenken und reduziert die Wank-Bewegung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven oder bei abrupten Lastwechseln, ohne dabei auf langstreckentauglichen Fahrkomfort zu verzichten. Auch optisch weiß die Maßnahme zu überzeugen, stehen die breiten Alus des 8er nun formschlüssig in den Radkästen

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein: Für die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- und Nachrüsträdern an den Radhauskanten sind H&R "Trak+"-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium verfügbar, die für einen weiteren Zuwachs der Performance wie auch der Optik sorgen.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Fotos zeigen das BMW 8er GC mit 35mm Tieferlegung und H&R Trak+ Spurverbreiterungen VA 11mm, HA 3mm (pro Rad).

H&R Fahrwerkskomponenten für das BMW 8er Gran Coupé, Typ G8C (G16),

Sportfedern für

M850i xDrive, 4WD, nur mit adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2018:

Art.Nr.: 28671-6

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 434,22 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern für

840d xDrive + 840i xDrive, 4WD, nur mit adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2018:

Art.Nr.: 28671-5

Tieferlegung: VA / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 434,22 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 6 – 50mm pro Achse

Preis (UVP): ab 44,83 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com