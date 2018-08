Wichtig zu wissen: Das auch „HVF-System“ genannte Fahwerksupgrade findet bei Modellen mit dem optionalen adaptiven Fahrwerk ebenso Verwendung wie in der BMW-Standardversion. So oder so – die Serien-Dämpfer bleiben erhalten. Dank der ausgeklügelten Technik der H&R Gewindefedern wandert der Fahrzeugschwerpunkt, variabel höhenverstellbar, an der Vorderachse zwischen 30-45 Millimeter, hinten zwischen 10 bis 25mm nach unten. Das sorgt für ein noch direkteres Einlenken und reduziert die Seitenneigung in schnellen Kurven, ohne auf den nötigen Fahrkomfort zu verzichten. Auch die Optik des Coupés profitiert von der Maßnahme.

Ebenfalls erhältlich sind H&R „Trak +“-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, mit denen Serien- wie Zubehörräder Format füllend in den Radhäusern stehen und sich millimetergenau an den Aussenkanten des Kotflügels ausrichten lassen. Fahrdynamisch wie optisch ein weiterer Zugewinn.

Weiterhin im H&R Lieferprogramm bleiben natürlich Sportfedern, Monotube-Gewindefahrwerke und Sport-Stabilisatoren.

Alle H&R Produkte sind zu 100 Prozent „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R HVF-Systeme sind nur über ausgesuchte Vertriebspartner erhältlich.

H&R Gewindefedern für BMW M3 (F80)

Typ M3

Artikelnummer: 23003-1

Tieferlegung: VA 30-45mm / HA 10-25mm

Preis (UVP): 729,00 Euro inkl. 19% MwSt.

TRAK+ Spurverbreiterungen

Silbern oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 20 mm pro Achse

Preise (UVP): ab 85,00 Euro pro Achse inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com