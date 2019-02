Zum Fahrwerkskomponenten-Paket zählen die höhenverstellbaren Gewindefedern, H&R-Sportfedern, stärkere Stabilisatoren sowie H&R Trak+ Spurverbreiterungen. Neben der sportlicheren Optik sorgen alle H&R Produkte natürlich auch für ein markanteres Fahrverhalten. Direkteres Einlenken und eine reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei abrupten Lastwechseln sind das spürbare Ergebnis des tieferen Fahrzeugschwerpunktes ohne dabei den Fahrkomfort signifikant zu schmälern. Die H&R Gewindefedern ermöglichen unter Beibehaltung der Serien-Dämpfer eine variabel einstellbare Fahrzeug- Tieferlegung ganz nach den Vorstellungen des Besitzers. Die „normalen“ H&R Sportfedern hingegen reduzieren die Fahrzeughöhe um einen fest definierten Bereich. Die H&R Sportstabilisatoren lassen sich übrigens auch als Einzelmaßnahme mit dem Serienfahrwerk kombinieren, wenn keine Tieferlegung gewünscht ist und sorgen lediglich für reduzierte Karosserie-Wank-Bewegungen. Wer noch einen draufsetzen will: Mit „Trak+“-Spurverbreiterungen, die H&R aus hochzugfestem Aluminium herstellt und in verschiedenen Dimensionen bereithält, lässt sich eine millimetergenaue Ausrichtung von Original- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten vornehmen. Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind zudem Made in Germany!

H&R-Komponenten für den BMW M3 inkl. Competition + CS:

Gewindefedern:

BMW M3 Limousine, inkl. Competition,

Typ M3 (F80), inkl. Adaptivem M-Fahrwerk

Artikel-Nr. 23003-1

Tieferlegung VA: ca. 25 – 45mm / HA ca. 05 – 25mm

UVP: 748,27 Euro inkl. MwSt.

BMW M3 CS Limousine,

Typ M3 GTS (F80), inkl. Adaptivem M-Fahrwerk

Artikel-Nr. 23003-1

Tieferlegung VA: ca. 25 – 45mm / HA ca. 05 – 25mm

UVP: 748,27 Euro inkl. MwSt.

Sportfedern:

BMW M3 Limousine inkl. Competition,

Typ M3 (F80) inkl. Adaptivem M-Fahrwerk

Artikel-Nr. 28802-2

Tieferlegung: VA ca. 30mm / HA ca. 20mm

UVP: 379,00 Euro inkl. MwSt.

BMW M3 CS Limousine,

Typ GTS (F80), inkl. Adaptivem M-Fahrwerk

Artikel-Nr. 28802-2

Tieferlegung: VA ca. 30mm / HA ca. 20mm

UVP: 379,00 Euro inkl. MwSt.

Stabilisatoren:

BMW M3 Limousine, inkl. Competition,

Typ M3 (F80)

Artikel-Nr. 33802-1

Produktbeschreibung: nur VA, ø 30 mm, 2x verstellbar

UVP: 304,00 Euro inkl. MwSt.

BMW M3 CS Limousine

Typ M3 GTS (F80)

Artikel-Nr.: 33802-1

Produktbeschreibung: nur VA, ø 30 mm, 2x verstellbar

UVP: 304,00 Euro inkl. MwSt.

BMW M3 Limousine, inkl. Competition,

Typ M3 (F80)

Artikel-Nr. 33802-2

Produktbeschreibung: VA ø 30 mm, 2x verstellbar / HA ø 25 mm, nicht verstellbar

UVP: 570,00 Euro inkl. MwSt.

BMW M3 CS Limousine,

Typ M3 GTS (F80)

Artikel-Nr. 33802-2

Produktbeschreibung: VA ø 30 mm, 2x verstellbar / HA ø 25 mm, nicht verstellbar

UVP: 570,00 Euro inkl. MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber eloxiert oder schwarz

Verbreiterung: 20, 24, 26 und 30 mm (pro Achse)

UVP: ab 90,30 Euro inkl. MwSt.

