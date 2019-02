Der Besitzer dieses Exemplares, der übrigens auch beruflich um die Qualitäten der H&R Fahrwerksprodukte weiß, wünschte sich aber noch etwas mehr und so kam es zur Entwicklung der jetzt lieferbaren Sportfedern.

„Da geht noch was“ befanden auch die Fahrwerksexperten von BMW-Motorsport-Technologiepartner H&R und legten los. Sorgfältig auf die Modifikation des Serienfahrwerks abgestimmt stehen die Schmiederäder nun 20 Millimeter tiefer in den Radkästen. Das sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch gut an: Der tiefere Schwerpunkt und die H&R-typische Federcharakteristik machen sich fahrdynamisch durch noch mehr „Biss“ beim Einlenken bemerkbar ohne dabei auf den nötigen Fahrkomfort zu verzichten.

Für die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Radhauskanten empfehlen die H&R Fahrwerksprofis „Trak+“-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die für einen weiteren Zuwachs der Performance wie auch der Optik sorgen. Teile-Gutachten zum problemlosen Eintrag in die Fahrzeugpapiere stehen bei H&R ebenso auf der Agenda wie „100% Made in Germany“!

Selbstredend finden sich darüber hinaus auch sportliche Fahrwerkskomponenten für die „normalen M5“ sowie für viele weitere BMW-Modelle im H&R Programm.

H&R-Komponenten für den BMW M5 Competition

Typ F5LM, nur Fahrzeuge mit adaptiver Dämpfersteuerung

Baujahr: ab 2018

Artikelnummer: 28686-1

Tieferlegung VA / HA: ca. 20 mm

Preis (UVP): 425,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 22mm (pro Achse)

Preis (UVP): 90,29 Euro inkl. 19 % MwSt.