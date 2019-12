Anzeige Perfekte Performance: H&R Sportfedern für den neuen BMW X3M

Wenn bei BMW ein „M“ in der Typenbezeichnung auftaucht, ist das in der Regel der Garant für Leistung pur in allen Lebenslagen. Der neue X3M macht da keine Ausnahme. Satte 480 PS sind weiß Gott kein Pappenspiel, die „Competition“-Variante hat sogar 510. Etwas mehr geht bekanntlich ja (fast) immer.

Daher hat BMW-Motorsportpartner H&R jetzt einen exakt auf die BMW-Serien-Dämpfer abgestimmten Sportfedernsatz aufgelegt. So senken die Lennestädter Fahrwerksprofis den SUV-Schwerpunkt um ca. 30 Millimeter an der Vorderachse respektive 25 Millimeter hinten ab. Als Resultat stehen unterm Strich reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenken. Doch auch der Optik kommt die Maßnahme entgegen, die großformatigen Luftöffnungen der Fahrzeugfront lauern jetzt deutlich tiefer über dem Asphalt und sorgen für einen ziemlich bösen Blick. Dennoch ist der X3M nach wie vor sportlich komfortabel langstreckentauglich.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die in Kürze erhältlich sein werden. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100% Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW X3 M,

Typ F34XM, inkl. „M Competition“, nur mit adaptiver Dämpfung,

ab Baujahr 2019

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28650-1

Tieferlegung: VA ca. 30mm / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 271,80 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 22 – 30mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 90,29 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com