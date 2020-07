Anzeige Bavarian Body Building: H&R Sportfedern für den BMW X6

Das ist ja ein dickes Ding, der neue BMW X6. Zugegeben, auch seine Vorgänger waren nicht unbedingt von zierlicher Gestalt. Vielleicht ist es sogar eines der Geheimnisse, dass das große SUV-Coupé in der Publikumsgunst so weit oben stehen lässt.

Apropos "oben stehen": Mit den jetzt lieferbaren Sportfedern sorgen die H&R Ingenieure für eine Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts um 35 Millimeter an beiden Achsen. Da der X6 in der Regel selten im Gelände steht, ist die Bodenfreiheit immer noch üppig, doch das Fahrverhalten gerät deutlich sportlicher. Die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert, das Einlenkverhalten noch etwas direkter. Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf Serienniveau. Selbstredend bietet H&R aber auch diverse Fahrwerksoptionen für die erfolgreichen Vorgänger-Modelle an.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträdern millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und sorgen für den perfekten Radstand.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Fahrwerkskomponenten für den BMW X6 Typ G6X (G06)

Sportfedern für BMW X6 xDrive, Typ G6X (G06) 30d/40d/40i/M50d/M50i, bis 1350 kg VA-Last, nur mit adaptiver Dämpfung, ohne Luftfahrwerk / Niveauregulierung, ab Baujahr 2019

Art.Nr.: 28634-1

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 370,00 inkl. 16% MwSt.

Sportfedern für BMW X6 xDrive, Typ G6X (G06) 30d/40d/40i/M50d/M50i, ab 1351 kg VA-Last, nur mit adaptiver Dämpfung, ohne Luftfahrwerk / Niveauregulierung, ab Baujahr 2019

Art.Nr.: 28634-2

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 370,00 inkl. 16% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 88,00 EURO inkl. 16% MwSt.

