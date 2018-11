Kürzlich hat Seat den Ateca renoviert. Der Neuauflage sollte mehr Platz für Familie und Gepäck bieten und so für entspanntes Reisen sorgen. Gleichzeitig baute Seat seine Performance-Abteilung Cupra zu einer neuen und eigenständigen Hochleistungsmarke aus. Deren erstes Modell steht nun mit dem Cupra Ateca im Showroom. Die vier Auspuffrohre, die das knackige Cupra-Heck zieren, sind in diesem Zusammenhang übrigens kein Firlefanz. Schließlich zerren 300 Turbo-PS am Allrad-Schemel von Spaniens heißester Wuchtbrumme. Damit die Stimmung noch mehr steigt, die Räder aber sicher auf dem Boden bleiben, haben auch die Fahrwerksprofis von H&R ihrem Teil dazu beigetragen und einen perfekt abgestimmten Sportfedersatz für den Neuen entworfen. Denn wird der Cupra Ateca mit sportlichem Anspruch bewegt, birgt der um 30 mm abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt echte Vorteile. So etwa die spürbar reduzierte Karosserieneigung in schnellen Kurven und das direktere Einlenken. Zudem stehen die optionalen 20-Zoll-Felgen nun stimmig im Radhaus und verstärken so den dynamischen Gesamteindruck. Trotzdem wird die Alltagstauglichkeit in keiner Weise gemindert.

Wer noch eins drauf setzen will, gönnt sich und dem Cupra Ateca noch ein paar H&R Trak+ Spurverbreiterungen, mit denen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kanten der Radhäuser ausrichten lassen.

Alle H&R Produkte sind zu 100% Made in Germany und werden stets mit den erforderlichen Teile-Gutachten geliefert.

H&R Produkte für Cupra Ateca 4WD

Typ 5FP, Baujahr 2018, nur mit adaptiver Dämpfung

Sportfedern

Artikelnummer: 28696-1

Tieferlegung VA / HA ca.30 mm

Preis (UVP): 260,00 inkl. MwSt.

TRAK+ Spurverbreiterungen silber eloxiert oder schwarz

Spurverbreiterung in 6, 20, 24 und 30mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab € 43,63 inkl. MwSt.

www.h-r.com