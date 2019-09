Anzeige Asien Update: H&R Sportfedern für den Kia Ceed GT

Mit dem Kia Ceed GT festigen die Koreaner einmal mehr ihre Position bei den führenden Importfahrzeugen. Außen wie innen steht alles zum Besten und die 204 PS des 1,6er Turbos sorgen für rasante Beschleunigung und gute 230 km/h Toppspeed.

Also reichlich gute Gründe, damit die Entwicklungsabteilung der H&R Spezialfedern tätig wurde und umgehend Sportfedern für den GT aufgelegt hat, die dem quirligen Kompaktsportler bestens zu Gesicht stehen.

Die exakt auf die Kia-Serien-Dämpfer abgestimmten Federn senken den Fahrzeugschwerpunkt um ca. 25 Millimeter an beiden Achsen ab und sorgen so für reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenken. Hinzu kommt die gefälligere Optik, die knackige Front legt nochmal an Überholprestige zu. Dennoch bleibt der langstreckentaugliche Fahrkomfort gewahrt.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

H&R Fahrwerkskomponenten für den KIA Ceed GT, Typ CD

ab Baujahr 2018

Sportfedern:

Art.Nr.: 28725-3

Tieferlegung: VA 25 mm / HA 25 mm

Preis (UVP): 266,80 Euro inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 30-50mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 128,90 Euro inkl. 19% MwSt.

www.h-r.de