Anzeige SUV Fitnesskurs: H&R Sportfedern für den Kia Sportage

Der Mutterkonzern sitzt in Südkorea, aber gebaut wird der Kia Sportage längst auch in Europa, genauer gesagt in Zilina, in der Slowakei. Vielleicht ist auch das eines der Erfolgsgeheimnisse des Euroasiaten, oder die lange Garantie, oder der günstige Preis. Damit in dieser Aufzählung zukünftig auch „oder das knackige Fahrverhalten“ auftaucht, haben die Fahrwerkspezialisten von H&R jetzt einen Sportfedernsatz aufgelegt, der den Sportage auf neue Pfade schickt und zeigt, was wirklich in ihm steckt.

Die exakt auf die Kia-Serien-Dämpfer abgestimmten Federn senken den Fahrzeugschwerpunkt um ca. 35 Millimeter an beiden Achsen ab und sorgen so für deutliche reduzierte Karosseriebewegungen in schnell gefahrenen Kurven oder bei Ausweichmanövern. Hinzu kommt ein spürbar direkteres Einlenken. Dennoch wird der langstreckentaugliche Fahrkomfort gewahrt, ebenso wie die gute Übersicht dank der hohen Sitzposition.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die in Kürze erhältlich sein werden. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100% Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für KIA Sportage:

KIA Sportage 2WD, Typ QLE, ab Baujahr 2016

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28763-3

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 291,00 EURO inkl. 19% MwSt.

KIA Sportage 4WD, Typ QLE, ab Baujahr 2016

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28763-2

Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 291,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 30 – 60mm (Pro Achse)

Preis (UVP): ab 128,90 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com