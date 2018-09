Denn die Fahrwerksspezialisten aus dem Sauerland haben jetzt für viele Mercedes C-Klasse-Modelle Gewindefedern im Programm. Trotz der in Diensten bleibenden Mercedes-Serien-Dämpfer, das gilt auch für Fahrzeuge mit werksseitigem Sportfahrwerk oder Agility Control, lässt sich nach dem Einbau der höhenverstellbaren Federsysteme die Fahrzeughöhe ganz nach Wunsch des Besitzers einstellen ohne dabei auf den notwendigen Fahrkomfort zu verzichten. Der Fahrzeugschwerpunkt wandert an der Vorder- wie an der Hinterachse zwischen 30 bis 50 Millimeter nach unten, was dem Kombi gut zu Gesicht steht. Gleichzeitig reduziert sich die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven, ebenso lässt sich ein dynamischeres Einlenken verzeichnen.

Raum für weitere Optimierung bieten H&R „Trak+“-Spurverbreiterungen, erhältlich in Breiten von 6–60 Millimeter pro Achse. Mit diesen lassen sich Original- wie Nachrüst-Räder präzise an den Radhauskanten ausrichten.

Weiterhin im H&R Lieferprogramm bleiben natürlich Sportfedern, Gewindefahrwerke und Sport-Stabilisatoren.

Alle H&R Produkte sind Made in Germany und verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten oder eine ABE.

H&R Gewindefedern für Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell W205, 2WD, Typ 204

Artikelnummer: 23002-4

Tieferlegung VA/HA ca. 30-50 mm

Preis (UVP): 716,00 EURO inkl. MwSt.

H&R Gewindefedern für Mercedes-Benz C-Klasse Limousine, Coupé und Cabriolet W205, 2WD, Typ 204

Artikelnummer: 23002-3

Tieferlegung VA/HA ca. 30-50 mm

Preis (UVP): 716,00 EURO inkl. MwSt.

TRAK+ Spurverbreiterung Silber eloxiert oder Schwarz

6 bis 60 mm pro Achse

Preis (UVP): ab 44,00 EURO inkl. MwSt.

www.h-r.com