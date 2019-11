Anzeige Noch mehr Fahrspaß: H&R Gewindefedern für Mercedes C63 / C63S AMG

Der Vierliter V8 Turbo in den 63er AMGs macht das Auto zum vermeintlich Emotionalsten aus Stuttgarter Produktion. Der markerschütternde Herzschlag des aufgeladenen Achtzylinders kennt wirklich keine Gnade, was ebenso für den Vortrieb gilt. Bei diesem Auto steht der Spaß klar im Vordergrund. Erst recht, wenn die serienmäßigen Federn gegen einen H&R Gewindefedernsatz getauscht werden.

Die höhenverstellbaren Federelemente sind penibel auf die Mercedes-Dämpfer abgestimmt und erlauben Bodenfreiheit ganz nach Maß und Meinung des Besitzers. Mit einem Einstellbereich zwischen (Modellabhängig) ca. 25 – 40mm vorne bzw. ca. 15-30mm an der Hinterachse geht da einiges, denn trotz der variablen Absenkung arbeitet die Ride-Control wie gewohnt.

Optional bietet H&R einen Sportfedernsatz mit fester Tieferlegungsrate, die bei ca. 20 Millimetern an beiden Achsen liegt.

So oder so – der abgesenkte Schwerpunkt sorgt für noch mehr Agilität beim Einlenken und in schnell gefahrenen Kurven, denn auch die Karosserieneigung wird reduziert. Trotzdem bleibt der langstreckentaugliche Fahrkomfort des Mercedes gewahrt.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100% Made in Germany!

H&R Gewindefedern sind nur über ausgesuchte Vertriebspartner erhältlich!

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes Benz C63 inkl. C63S.:

Gewindefedern für:

Mercedes Benz C63 inkl. C63 S AMG, Limousine + T-Modell

2WD, Typ 204 / 204 AMG / 204K AMG, nur mit AMG Ride Control,

ab Baujahr 2015 bis 06.2018

Art.Nr.: 23002-1

Tieferlegung: VA 25-40 mm / HA 15-30 mm

Preis (UVP): 799,09 Euro inkl. 19% MwSt.



Mercedes Benz C63 inkl. C63 S AMG Cabriolet

2WD, Typ 204 / 204 AMG nur mit AMG Ride Control,

ab Baujahr 2015 bis 06.2018

Art.Nr.: 23002-2

Tieferlegung: VA 25-35 mm / HA 30-45 mm

Preis (UVP): 799,09 Euro inkl. 19% MwSt.



Mercedes Benz C63 inkl. C63 S AMG Coupé

2WD, Typ 204 / 204 AMG, nur mit AMG Ride Control,

ab Baujahr 2015 bis 06.2018

Art.Nr.: 23002-2

Tieferlegung: VA 25-45 mm / HA 25-40 mm

Preis (UVP): 799,09 Euro inkl. 19% MwSt.

Sportfedern für:

Mercedes Benz C63 AMG + C63s AMG Cabrio,

Typ 204 AMG, ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 28766-2

Tieferlegung: VA ca. 20 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 443,37 EURO inkl. 19% MwSt.

Mercedes Benz C63 AMG + C63s AMG,

Typ 204 AMG, ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 28766-1

Tieferlegung: VA ca. 20 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 443,37 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 6-30mm (Pro Achse)

Preis (UVP): ab 44,83 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com