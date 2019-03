Mit neuen Federn der Fahrwerksspezialisten aus Lennestadt lässt sich die kantige Karosse des exklusiven Offroaders wahlweise um bis zu 30mm absenken oder um bis zu 40mm höherlegen. Letztere Variante kommt natürlich bevorzugt bei denen zum Einsatz, die eher im Gelände oder in der Wüste unterwegs sind- sei es beruflich oder just for fun. Die Sportfedern mit 30mm Tieferlegung stehen hingegen bei Großstadt-Indianern auf der Wunschliste ganz oben. Beiden Feder-Varianten gemein ist ein sicheres Fahrverhalten und eine impressive optische Aufwertung des Luxus-Liners – so oder so!

Ebenfalls verfügbar sind Trak+ Spurverbreiterungen, die H&R aus hochzugfestem Aluminium fertigt. Damit lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau auf die Außenkanten der Kotflügel ausrichten. Neben optischen Aspekten verbessert die breitere Spur natürlich aber auch das Fahrverhalten.

Wie bei H&R üblich verfügen alle Komponenten über die erforderlichen Teile-Gutachten und werden ausschließlich in Deutschland hergestellt!

H&R Fahrwerkskomponenten für die Mercedes Benz G-Klasse 350/400d/500, Typ 463A, nur mit Agility Control Fahrwerk, nicht für AMG Ride Control Fahrwerk (adaptive Verstelldämpfung), ab Baujahr 2018>

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28668-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 30 Millimeter

UVP: 474,00 Euro inkl. MwSt.

Höherlegungsfedern

Artikel-Nr.: 28669-1

Höherlegung: VA / HA ca. 40 Millimeter

UVP: 540,00 Euro inkl. MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Für Fahrzeuge bis 1.050kg Radlast

Verbreiterung: 20 bis 100mm (je Achse)

Für Fahrzeuge bis 900kg Radlast

Verbreiterung: 20 bis 170mm (je Achse, ab 110mm nur silber elox.)

UVP: ab 119,00 Euro inkl. MwSt.

