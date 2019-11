Anzeige Aller guten Dinge sind drei: H&R Sportfedern für Mercedes G63 AMG

Die aktuelle G-Klasse erfreut sich global höchster Akzeptanz. Trotz des Retro- Outfits schreibt auch das neue Modell beste Verkaufszahlen und ist quasi das Inbegriff-SUV der Schönen und Reichen. Das erklärt vermutlich die Tatsache, dass über die Hälfte aller G-Modelle derzeit mit dem Hochleistungs-V8 geordert wird, nicht wenige sogar in der noch giftigeren AMG-Variante.

Wer auf Leistung setzt will auch Performance und da kommen dann die Jungs von H&R ins Spiel. Nachdem die Entwicklungsabteilung der Lennestädter Fahrwerksspezialisten bereits im Frühjahr Sport- und Höherlegungs-Federsätze für die schwächeren Motorisierungen gelauncht hatte wird nun ein Sportfedersatz für den G63 AMG nachgeschoben, der für die AMG Ride Control Fahrwerke entwickelt wurde. Mit einer Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um 35mm an der Vorderachse respektive 30 Millimeter hinten gelingt nicht nur der Einstieg leichter, auch die Bewegungen der Karosserie wird deutlich reduziert. Gleichzeitig gewinnt das Einlenkverhalten an Dynamik. Trotzdem bleiben die Zuladung und auch der langstreckentaugliche Fahrkomfort gewahrt.

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes G63AMG, Typ 463A, incl. AMG Ride Control Fahrwerk, ab Baujahr 2018:

Sportfedern

Art.Nr.: 28668-1

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 473,62

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes G-Klasse 350/400d/500, Typ 463A,

nur mit Agility Control Fahrwerk, nicht für AMG Ride Control Fahrwerk (adaptive Verstelldämpfung), ab Baujahr 2018

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28668-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 30 Millimeter

Preis (UVP): 474,00 Euro inkl. MwSt.

Höherlegungsfedern

Artikel-Nr.: 28669-1

Höherlegung: VA / HA ca. + 30 Millimeter

Preis (UVP): 540,00 Euro inkl. MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Für Fahrzeuge bis 1.050kg Radlast

Verbreiterung: 20 bis 100mm (je Achse)

Preis (UVP): ab 119,00 Euro inkl. MwSt.

Für Fahrzeuge bis 900kg Radlast:

Verbreiterung: 20 bis 170mm (je Achse, ab 110mm nur silber elox.)

Preis (UVP): ab 119,00 Euro inkl. MwSt.

www.h-r.com