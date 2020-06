Anzeige Sternstunde: H&R Sportfedern für das Mercedes Benz GLC Coupé

SUV Coupés sind schwer im Trend. Mercedes verfügt über diverse Modelle in unterschiedlichen Formaten, mit dem GLC freut sich seit geraumer Zeit auch die Mittelklasse über den hippen Ableger.

Um dem Sport beim Utility Vehicle etwas mehr gerecht zu werden, empfehlen die H&R Techniker unbedingt den Einbau ihres neu entwickelten Sportfedersatzes. Penibel auf die Mercedes-Seriendämpfer abgestimmt ermöglicht die Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um bis zu 35mm an der Hinterachse respektive 30mm vorne nicht nur deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten, auch die Seitenneigung wird spürbar reduziert. Dennoch bewegt sich der Fahrkomfort nach wie vor auf Benz-typischem Level, die Zuladung bleibt im vollen Umfang erhalten.

Noch sportlicher wird das GLC Coupé, wenn H&R Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium verbaut sind. Die ermöglichen die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten und sorgen für den perfekten Radstand. In der hier verbauten Variante von 13mm (pro Rad) an Vorder- und Hinterachse verfügen die Spurverbreiterungen sogar über eine ABE, die Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist also nicht erforderlich.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Fotos zeigen Mercedes Benz GLC Coupé mit Tieferlegung (VA 30 / HA 35mm) und H&R Trak+ Spurverbreiterungen VA 13mm, HA 13mm (pro Rad), mit ABE

H&R Fahrwerkskomponenten für das Mercedes Benz GLC Coupé:

Sportfedern für Mercedes Benz GLC Coupé, Typ 204X (C253) 4-Matic, Benziner,

ohne Offroad Technik Paket, ab Baujahr 2016

Art.Nr.: 28758-1

Tieferlegung: VA 30 / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 375,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern für Mercedes Benz GLC Coupé, Typ 204X (C253) 4-Matic, Diesel,

ohne Offroad Technik Paket, ab Baujahr 2016

Art.Nr.: 28758-2

Tieferlegung: VA 30 / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 375,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: von 6 bis 60mm pro Achse

Preis (UVP): ab 44,83 EURO inkl. 19% MwSt.

