Klassischer Name, markanter Auftrieb, günstiger Preis: Der MG4 Electric vereint viele Eigenschaften, die ihm die chinesische Mutter SAIC in die Wiege gelegt hat.

Für den Sport beim Spaß sorgt H&R mit dem jetzt vorgestellten Sportfedersatz. Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt (VA 30 / HA 25 mm) sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierter Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort bleibt langstreckentauglich, optisch perfektioniert die reduzierte Bodenfreiheit den Auftritt, ohne Frage: Kante zeigen at it’s best.