260 PS in Kombination mit Allrad-Antrieb sorgen beim GSi für Schub und Grip ohne Grund zur Klage, doch mit dem sportlich abgestimmten H&R Federsatz mutiert der gefällig gezeichnete Groß-Kombi zum Kurvenräuber. Auch optisch stehen dem GSI die 25 Millimeter Absenkung an beiden Achsen hervorragend, perfekt stehen die Räder nun in ihren Radhäusern. Technisch betrachtet wandert der Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten, die Fahrdynamik gewinnt infolge dessen spürbar. Mit ausreichendem Restfederweg sorgen die H&R Federn für seriennahen Fahrkomfort, doch Einlenkverhalten und reduzierte Seitenneigung in schnellen Kurven oder beim abrupten Lastwechsel fühlen sich nun viel präziser an.

Als zusätzliche Option empfehlen die H&R Ingenieure „TRAK+“- Spurverbreiterungen zur millimetergenauen Ausrichtung der Original- wie Nachrüsträder an den Kotflügelkanten.

Alle H&R Komponenten sind natürlich auch für alle anderen Insignia-Modelle lieferbar, zu 100% Made in Germany und verfügen immer über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R-Sportfedern für Opel Insignia Sports Tourer GSI

4WD, 2,0l Benzin 191 KW, inkl. Flexride

Artikelnummer: 28717-8

Tieferlegung VA / HA: ca. 25mm

Preis: 280,00 Euro inkl. 19 % MWSt.

H&R-Trak+ Spurverbreiterungen

18-60mm (je Achse)

Preis: ab 122,57 Euro / Achse inkl. 19 % MWSt.