Anzeige Der feine Unterschied: H&R Sportfedern für den Porsche 911 (Typ 992)

Präzise auf die Serien-Dämpfer abgestimmt lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt des Zuffenhausener Boliden damit um 30 Millimeter vorne bzw. 25mm an der Hinterachse absenken. Die besondere Herausforderung lag in der Kompatibilität zum Porsche PASM Sportfahrwerk in Verbindung mit dem Liftsystem der Vorderachse.

Die finale Fahrerbrobung bestätigte erwartungsgemäß den Zugewinn an Einlenkdynamik und reduzierter Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven. Dennoch leidet der alltagstaugliche Fahrkomfort nicht und auch optisch weiß die Modifikation zu überzeugen. Als besonderes Highlight gehört eine ABE zu den Sportfedern, sodass die Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfällt! Das spart Zeit und Geld.

Last but not least runden TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium das Fahrwerk Refinement ab. Die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten sorgt für einen perfekten Stand der Räder.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Weitere Infos auch auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R Fahrwerkskomponenten für den Porsche 911 (Typ 992) Carrera S + 4S, Cabriolet + Coupé, 2WD + 4WD, inkl. PASM Sportfahrwerk, inkl. VA Liftsystem, ab Bj. 2019



Sportfedern

Art.Nr.: 28652-1

Tieferlegung: VA 30 / HA 25 mm

Preis (UVP): 439,11 Euro inkl. MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung 10-30mm

Preis (UVP): ab 109,00 Euro inkl. MwSt.

www.h-r.com