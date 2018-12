Der Porsche Macan setzt die Benchmark im Sportsegment der SUV‘s. Das soll auch für die Vier-Zylinder-Variante des Zuffenhausener Midsize-Verkaufsschlagers gelten. Und ist so Grund genug für die H&R-Entwickler, einen Sportfedernsatz aufzulegen, mit dem ohne viel Aufwand ein spürbares Fahrwerks-Upgrade gelingt.

Mit einer Tieferlegung um ca. 40 Millimeter an der Vorderachse sowie 30 Millimeter hinten lenkt der SUV knackiger ein, die Seitenneigung wird reduziert und die Räder stehen stimmiger in den Radhäusern. Die perfekte Abstimmung der Federn auf die Porsche-Serien-Dämpfer sorgt zudem für weiterhin langstreckentauglichen Fahrkomfort. Voraussetzung ist natürlich die konventionelle Federung. Für Modelle mit Luftfederung bietet H&R das ETS-Modul an, mit dem eine stufenlose Absenkung um bis zu ca. 30Millimeter möglich ist.

Eine weitere wirkungsvolle Individualisierung erreichen Macan-Besitzer mit H&R TRAK+-Spurverbreiterungen. Erhältlich in Breiten ab 22 Millimeter pro Achse lassen sich damit sowohl Serien- als auch Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R-Produkte sind zu 100 Prozent „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teilegutachten.

H&R Komponenten für den Porsche Macan Typ 95B

nur für Fahrzeuge mit PASM:

Sportfedern, Artikel-Nr.: 28788-1

Tieferlegung VA / HA : ca. 40mm

Preis (UVP): 407,00 Euro

nur für Fahrzeuge ohne PASM:

Sportfedern, Artikel-Nr.: 28788-2

Tieferlegung VA / HA : ca. 30mm

Preis (UVP): 407,00 Euro

nur für Fahrzeuge mit Luftfederung:

ETS-Modul zur elektronischen Tieferlegung

Artikelnummer: 28804-1,

Tieferlegung ca. 30mm

Preis (UVP) inkl. MwSt: 1.453,- EURO

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Ab 22mm Verbreiterung pro Achse

Preise pro Achse ab 88,00 EURO inkl. MwSt.

