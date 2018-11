Denn wird der Skoda Karoq mit sportlichem Anspruch bewegt, birgt der um 35mm abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt echte Vorteile. So etwa die spürbar reduzierte Karosserieneigung in schnellen Kurven und das direktere Einlenken. Zudem stehen die optionalen 19-Zoll-Felgen nun stimmig im Radhaus und verstärken so den dynamischen Gesamteindruck. Trotzdem wird die Alltagstauglichkeit in keiner Weise gemindert.

Wer noch eins drauf setzen will, gönnt sich und dem Skoda Karoq noch ein paar H&R Trak+ Spurverbreiterungen, mit denen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kanten der Radhäuser ausrichten lassen.

Alle H&R Produkte sind zu 100% Made in Germany und werden stets mit den erforderlichen Teile-Gutachten geliefert.

H&R Produkte für Skoda Karoq 2WD

Baujahr 2018, Typ NU, nur mit HA- Verbundlenker, ohne adaptive Dämpfung

Sportfedern

Artikelnummer: 28696-3

Tieferlegung VA / HA ca.35 mm

Preis (UVP): 260,00 inkl. MwSt.

TRAK+ Spurverbreiterungen silber eloxiert oder schwarz

Spurverbreiterung in 6 – 60mm(pro Achse)

Preis (UVP): ab € 43,63 inkl. MwSt.

