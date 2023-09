Sowohl die Fahrzeugoptik als auch die Fahreigenschaften des Toyota GR86 werden so noch einmal deutlich knackiger. Auf der Habenseite stehen spürbar reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten, das Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes. Und wenn‘s am Wochenende mal auf die Rennstrecke geht, zeigt der GR86 erstmal richtig, was in ihm steckt.