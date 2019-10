Anzeige Alles Super! H&R Sportfedern für den neuen Toyota Supra

„Hongkong-Chinesen“ kennt fast jeder, „Graz-Japaner“ hingegen wird sich erst noch sprachgebräuchlich etablieren müssen. Letzteres spielt auf die österreichische Herkunft des neuen Toyota Supra an, der zusammen mit seinem Gen-Zwilling BMW Z4 im eben österreichischen Graz gebaut wird. So oder so: Wenn der Sechszylinder 340PS Turbo die Stimme erhebt und 500 Newtonmeter über die Antriebswellen herfallen ist Fahrwerks-Klasse gefordert!

Die finden die geneigten Supra-Fahrer ab sofort in Form eines frisch aufgelegten H&R Sportfedernsatzes, der den Sportwagen garantiert zum Super-Supra werden lässt.

Die penibel auf die Supra-Dämpfer abgestimmten Federn senken den Fahrzeugschwerpunkt um ca. 30 Millimeter ab und sorgen für reduzierte Karosseriebewegungen und ein noch direkteres Einlenkverhalten. Neben dem fahrdynamischen Feinschliff kommt zudem auch die Optik nicht zu kurz ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100% Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für den Toyota Supra, Typ JTSC,

2WD, nur mit adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2019

Sportfedern

Artikel-Nr.: 28664-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 30mm

Preis (UVP): 332,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 6 – 60mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 44,83 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com