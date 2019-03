Mit dem abgesenkten Schwerpunkt des eleganten Wolfsburgers kommt nicht nur dessen wertige Optik besser zur Geltung, auch fahrdynamisch gewinnt der Premium-Volkswagen an Substanz in Form eines spürbaren Plus an Handling und Agilität, speziell auf kurvigen Strecken oder bei abrupten Lastwechseln. Zudem überzeugt das Update mit weiterhin hohem Fahrkomfort und ohne die Zulassung zu dezimieren, unabhängig davon ob Vorderrad- oder Allradantrieb an Bord sind.

Weiterhin verfügbar sind natürlich H&R Sportfedern und Sportstabilisatoren sowie Trak+ Spurverbreiterungen.

Wie bei H&R üblich verfügen alle Komponenten über die erforderlichen Teile-Gutachten und werden ausschließlich in Deutschland hergestellt!

H&R Komponenten für VW Passat, Typ 8B

VW Passat Limousine, 2WD, Typ 3C (B8), (nur Bj. 2013-10/2014) bis 985kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr.: 28851-9

Tieferlegung: VA ca. 30 – 50mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

VW Passat Limousine, 2WD, Typ 3C (B8), (nur Bj. 2013-10/2014) ab 985kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr.: 28851-10

Tieferlegung: VA ca. 30 – 50mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

VW Passat Limousine, 4WD, Typ 3C (B8) ab Bj. 11/2014, bis 985kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr.: 28851-17

Tieferlegung: VA ca. 30 – 50mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

VW Passat Limousine, 4WD, Typ 3C (B8), ab Bj. 11/2014, ab 986kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr.: 28851-18

Tieferlegung: VA ca. 30 – 50mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

VW Passat Variant, 2WD/4WD, Typ 3C (B8), ab Bj. 11/2014, bis 985kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr. 28851-17

Tieferlegung: VA ca. 35 – 55mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

VW Passat Variant, 2WD/4WD, Typ 3C (B8), ab 986kg VA-Last, nur für Fahrzeuge mit Multilink-HA und VA-Federbein ø 55mm (Hinweis DCC)

Artikel-Nr. 28851-18

Tieferlegung: VA ca. 35 – 55mm, HA ca. 35 – 55mm

UVP: 1.206,00 Euro inkl. MwSt.

