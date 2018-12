Die frei einstellbare Tieferlegung von 35 bis 60 Millimeter an der Vorderachse bzw. 35-55 Millimeter hinten lassen den Spaßbolzen nicht nur optisch deutlicher sportlicher wirken. Dank der perfekten Abstimmung auf das Fahrwerkslayout und der Absenkung des Fahrzeug-Schwerpunkts erweist sich der Polo nun als echtes Kurventalent. Direkteres Einlenken und eine reduzierte Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven vermitteln, auch Dank schlanker 1.293 Kilogramm Leergewicht, Kart-ähnlichen Fahrspaß. Auf mehr Grip an der Vorderachse freuen sich zudem die 320Nm Drehmoment des Polo GTi.

Noch mehr Individualität versprechen die H&R Trak+ Spurverbreiterungen zum exakten Ausrichten von Serien- oder Nachrüsträdern an der Kotflügelaussenkante.

Weiterhin lieferbar bleiben natürlich die H&R Sportfedern (Art.-Nr. 28711-1/2, UVP 221,- Euro), die für eine Tieferlegung von 35Millimetern sorgen.

Alle H&R Produkte sind zu 100 Prozent „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Komponenten für den VW Polo GTi

(Typ AW) / Modelljahr 2018 (auch für Fzg. mit adaptiver Dämpfersteuerung DCC)

Gewindefahrwerk

Artikelnummer: 28707-2

Preis: 1.094,00 Euro inkl. 19% MwSt

Tieferlegung VA ca. 35-60mm / HA ca. 35-55mm

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

von 6 – 50 mm Verbreiterung pro Achse

Preise pro Achse ab 44,00 € zzgl. MwSt

www.h-r.com