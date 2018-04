Für die GTI-Version des Up! Facelift-Modells haben die Volkswagen-Entwickler bereits ordentliche Vorarbeit geleistet: Stärkere Stabilisatoren, Dämpfer und Domlager, acht Millimeter mehr Spurweite und 15 Millimeter Tieferlegung sind eine perfekte Basis für das nun verfügbare H&R Fahrwerks-Upgrade: Sportfedern oder das höhenverstellbare Gewindefahrwerk lassen den Up! GTI nicht nur optisch deutlicher sportlicher wirken. Dank der perfekten Abstimmung auf das Fahrwerkslayout und der Absenkung des Fahrzeug-Schwerpunkts erweist sich der Up! damit als echtes Kurventalent, jede Menge Fahrspaß und echtes „GTI-Feeling“ sind so garantiert.

Alle H&R Produkte sind zu 100 Prozent „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Abbildungen zeigen den Up! GTI mit H&R Gewindefahrwerk.

H&R Komponenten für den VW Up! GTI (Typ AA) / ab Baujahr 2017

Sportfedern, Artikelnummern: 28884-1

Preis: 202,30 Euro inkl. 19% MwSt

Tieferlegung VA/HA ca. 25mm

Gewindefahrwerk, Artikelnummer: 28953-2

Preis: 1.049,71 Euro inkl. 19% MwSt

Tieferlegung VA ca. 30-50mm /HA ca. 20-45 mm

www.h-r.com