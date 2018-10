Jaguar Land Rover bleibt Vorreiter bei sauberen Verbrennungsmotoren. Der britische Hersteller hat mit der in 2014 eröffneten Motorenfabrik bereits frühzeitig in neue Benziner und Diesel investiert. Zusätzlich konnten alle Testläufe für die Zertifizierung nach dem neuen Verbrauchstestverfahren WLTP (weltweit harmonisierter Zyklus für leichte Fahrzeuge) termingerecht abgeschlossen werden. Das versetzt Jaguar Land Rover in die Lage, als einer der wenigen Hersteller fast ausnahmslos seine gesamte Neuwagenpalette ohne Verzögerung ausliefern zu können.

Ab wann gilt die WLTP und welche Vorteile bringt sie aus Kundensicht?

Die WLTP-Norm gilt seit 1. September diesen Jahres. Im Vergleich zum alten NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) liefert der weiterhin auf dem Prüfstand gefahrene, aber deutlich anspruchs vollere Test realitätsnähere Verbrauchs- und Emissionsmessungen. Kurz gesagt: Mehr Transparenz für unsere Kunden.

Wäre es nicht noch transparenter, solche Tests statt nur im Labor auch auf der Straße durchzuführen?

Allerdings, und dafür gibt es den ebenfalls neuen RDE-Test (Real Driving Emissions). Dabei werden im Fahrbetrieb die Partikel- und Stickoxid-(NOx)-Emissionen gemessen. Unsere Jaguar und Land Rover Modelle haben diese RDE-Tests ebenfalls erfolgreich absolviert. Als Ausweis dafür werden sie in die neue und bislang anspruchsvollste Abgasnorm Euro 6d-TEMP eingestuft.

Welche Vorteile haben denn Kun den, die jetzt einen Diesel mit Euro 6d-TEMP-Testat kaufen?

Mit dieser Zertifizierung sind sie damit auf der sicheren Seite, wenn es um die Frage nach noch restriktiveren Einfahrbeschränkungen in städtische Umweltzonen geht.

Stichwort Partikelfilter für Benzin- Direkteinspritzer. Auch die sind seit dem 1. September Pflicht. Kann Jaguar Land Rover auch hier termingerecht liefern?

Ja, das können wir. Dank eines solchen Filters für alle Turbobenziner unserer modernen Ingenium-Vierzylinder-Baureihe stoßen die Motoren nur noch ein Zehntel der bislang erlaubten Rußpartikelmenge aus. Bei unseren Turbodieseln ist ein Partikelfilter in Kombination mit einem SCR-Kat und Harnstoffeinspritzung übrigens schon seit der Einführung der EU6-Norm serienmäßig installiert.

Was zeichnet die Jaguar und Land Rover Motoren besonders aus?

Kompakte und leichte Vollaluminium-Bauweise, kräftiger Durchzug schon aus niedrigen Drehzahlen und sehr effiziente Verbrennung. Jaguar Land Rover hat allein in die neuen Dieselmotoren über eine Milliarde Euro investiert. Zwischen 2004 und 2016 sanken die Stickoxid-(NOx)- Emissionen dank modernster Technik um 90 Prozent. Der Kunde findet in einem Turbodiesel von Jaguar oder Land Rover nicht nur einen der saubersten Motoren, sondern wenn er mehr als 20.000 km jährlich fährt auch das effizienteste und für ihn kostengünstigste Antriebsaggregat.

Was plant Jaguar Land Rover in puncto Motorentechnik als Nächstes?

Jahr sein erstes vollelektrisches Modell, das SUV I-PACE, vorgestellt. Bei Land Rover bieten wir im Range Rover Sport und Range Rover die ersten Plug-in-Hybride. Ab 2020 wird jedes neue Modell auch einen elektrifizierten Antrieb bieten. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde je nach seinen Bedürfnissen wählen kann zwischen sauberen Verbrennungsmotoren und elektrifizierten Antrieben.

