Wenn es eine Marke gibt, die für Abenteuer steht, dann ist es Jeep®. Man denkt automatisch an den Jeep® Wrangler. Während aber genau dieser nicht unbedingt als komfort- oder stilorientiert gilt, so hat Jeep® gerade mit dem Jeep® Grand Cherokee die angeblich so weit auseinanderliegenden Pole von Abenteuer und Stil aufs Beste vereinigt.

Was liegt da näher, als mit dem Kompakt-SUV Jeep® Compass in den Spuren des etablierten großen Luxus-Jeep® zu fahren. Vor allem in der eleganten Limited-Version, in Bicolor-Lackierung mit schwarzem Dach und der umlaufenden Charakter-Chromleiste gelingt dem Compass überzeugende Nähe zum Jeep®-Flaggschiff.

Ob in der Stadt oder in unbefestigtem Gelände, der Jeep® Compass ist die Überraschung im Kompakt-SUV-Segment. Denn er passt sich jedem Terrain an. Für die Stadt ist er elegant und modern gezeichnet, für Abenteuer abseits der Straßen ist er unverkennbar ein echter Jeep®.

Komfort und Stilgefühl, innen wie außen

Wer einmal den Jeep® Compass von allen Seiten betrachtet, erkennt es sofort. Seine Linien sind klar gezeichnet. Für seine Größe im Segment der kompakten SUV ist er perfekt geschnitten. Vorne wie hinten ist die Formensprache zugleich markant wie auch elegant. Das aerodynamische Design definiert so einen individuellen, selbstbewussten Auftritt. In der eleganten Topausstattung Limited besticht der Jeep® Compass mit umlaufender Charakterlinie in Chromdesign und mit schwarz lackiertem Dach. Das alles garantiert einen absoluten Wiedererkennungswert. Der Compass repräsentiert Urbanität und Premium.

Innen setzt der Jeep® Compass Maßstäbe für moderne Eleganz und Geländetauglichkeit. Seine Sitze sind wahlweise aus einer Stoff-Leder-Kombination, wie man sie sonst nur vom luxuriösen Grand Cherokee kennt. Ein Panoramadach mit zwei Elementen erlaubt es, während der Fahrt frische Luft und warme Sonnenstrahlen genießen zu können. Der Compass hat den unverwechselbaren Charakter eines echten Jeep®. So ist der Jeep® Compass genau da angekommen, wo er hingehört. Abseits vom Alltäglichen und doch so perfekt im Alltag.

Moderne Konnektivität trifft auf intelligente Technologie

Wer sich in den Jeep® Compass setzt, fühlt sich gleich wohl. Das perfekt durchdachte und funktionale Design beginnt beim Multifunktions-Lederlenkrad mit seinen integrierten Bedientasten für Audiosystem, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsassistenzen. Wirft man einen Blick auf die sehr aufgeräumt und übersichtlich gestaltete Mittelkonsole, so fällt das Auge sofort auf das Uconnect-Smarttouch-Multimediasystem mit Touchscreens in 7 Zoll oder 8,4 Zoll Bildschirmdiagonale. Egal, welche Mobilfunktelefonmarke man besitzt, der Jeep® Compass glänzt mit beiden. Das Uconnect-Smarttouch-Multimediasystem unterstützt Apple CarPlay* für alle Geräte mit Apple iOS**.

Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem werden über Android Auto** verbunden. Gerade im Bereich Connectivity hat der Jeep® Compass aber noch viel mehr zu bieten.

Mit der Smartphone-App UconnectTM LIVE* ist der Compass mit dem Internet verbunden und bietet seinem Fahrer Zugriff auf Dienste wie Reuters News, Deezer, TuneIn oder Facebook.

Fast jede Funktion des Compass lässt sich am hochauflösenden Touchscreen des Uconnect-Infotainments bedienen und überwachen. Sowohl den Touchscreen als auch das große Vollfarbdisplay zwischen Tachometer und Drehzahlmesser kann der Fahrer selbst konfigurieren und so Bedienung und Informationen seinen persönlichen Prioritäten anpassen. Hier bietet der Jeep® moderne Technologie im Segment der kompakten SUV.

Stil, Innovation und Abenteuer – alles in einem

Der Jeep® Compass verbindet Tradition mit Innovation und interpretiert die legendären Merkmale und Werte der Marke Jeep® auf moderne Weise. Dieses sehr eigene Profil findet sich in jedem Detail wieder – von der rundum verlaufenden verchromten Fensterlinie bis hin zum Seven-Slot-Kühlergrill mit seinen im Chromdesign schimmernden Lüftungsöffnungen in mattschwarz lackierter Einfassung und hinterlegt mit markanter Mesh-Struktur. Die Scheinwerfer mit LED-Signatur-Licht in charakteristischer Form verleihen dieser Schönheit ein geradezu hypnotisches Strahlen. Mit diesen Elementen aus dem Bereich des Premium-Designs ist der Jeep® Compass die ideale Ergänzung zum Marken-Flaggschiff Grand Cherokee.

Der Jeep® Compass auf einen Blick

Jeep® bietet für den Compass die bekannt starke 4 Jahre Jeep® Garantie. Sie gilt übrigens ohne Kilometerbegrenzung. Der Jeep® Compass Sport 1.4 MultiAir5 ist ab 24.900 Euro2 , der Jeep® Compass Limited 1.4 MultiAir1 ab 29.700 Euro3 erhältich. Der Jeep® Compass kann ab 239,– Euro mtl. ohne Anzahlung1 geleast werden. Wobei es beim Leasing flexible Laufzeiten gibt1. Mehr Infos gibt es unter: www.jeep.de/compass

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, z.B. für den Jeep® Compass MY18 Sport 1.4 l MultiAir 103 kw (140 PS) 4x2 MT6 (6,2 l/100 km; 143 g/km)***: UPE des Herstellers i.H.v. 24.900,– €, zzgl. Überführungskosten, Monatsrate 239 €, Gesamtlaufleistung 40.000 km, Leasingsonderzahlung 0,00 €, Sollzinssatz p.a. gebunden –1,89%, Effektiver Jahreszins –1,87%, Gesamtbetrag 11.447,26 €, Laufzeit 48 Monate. Vorzeitige Rückgabemöglichkeit nach einer Laufzeit am Ende des 24. oder 36. Monats, sofern im Anschluss ein nicht bereits zugelassenes Neufahrzeug der Marke Jeep®, Alfa Romeo, Abarth oder Fiat Pkw über die FCA Bank geleast oder finanziert wird. Ansonsten wird dem Leasingnehmer bei vorzeitiger Rückgabe nach einer Laufzeit am Ende des 24. oder 36. Monats für jeden Monat, den der Vertrag vorzeitig beendet wird, ein Betrag in Höhe von 0,2% der ursprünglichen UPE ab Werk inklusive werkseitiger Optionen in Rechnung gestellt.

2 UPE des Herstellers i.H.v. 24.900,– zzgl. Überführungskosten für den Jeep® Compass MY18 Sport 1.4 l MultiAir 103 kw (140 PS) 4x2 MT6 (6,2 l/100 km; 143 g/km)***.Nachlass, keine Barauszahlung.

3 UPE des Herstellers i.H.v. 29.700,– zzgl. Überführungskosten für den Jeep® Compass MY18 Limited 1.4 l MultiAir 103 kw (140 PS) 4x2 MT6 (6,2 l/100 km; 143 g/km)***.Nachlass, keine Barauszahlung.

4 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Jeep® Neuwagenschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 28.02.2018. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Jeep®-Vertriebspartnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

* Aufpreispflichtige Sonderausstattung.

** Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter http://www.uconnectphone.com/, CarPlay, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

*** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.