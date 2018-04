Ein selbstbewusster großer Kühlergrill mit drei Blecheingriffen über dem Grill ohne Chromeinlagen, steht auch dem kleinsten Audi ins Gesicht geschrieben, ebenso schmale Scheinwerfer und große Lufteinlässe.

Neuer Audi A1 nicht mehr als Dreitürer

Foto: Christian Schulte Der neue Audi A1 sieht dynamischer aus, obwohl das Modell deutlich zulegen wird.

Der vordere Überhang fällt kürzer aus, in der Länge legt der neue Audi A1 jedoch um 65 Millimeter auf 4,04 Meter zu, ebenso in der Breite (plus 20 Millimeter) und beim Radstand (plus 90 mm). Auch das Kofferraumvolumen vergrößert sich nochmals deutlich um rund 70 Liter und legt auf 350 Liter zu. Trotzdem will das Modell insgesamt sportlicher erscheinen. Dazu trägt auch die breitere C-Säule sowie die Heckklappe, die von den zweigeteilten Leuchten unterbrochen wird, bei.

Wichtigste Änderung: Die Dreitürer-Variante wird es in Generation 2 nicht mehr geben – auch schon beim Plattformspender VW Polo soll der Dreitürer aus dem Programm fliegen. In Sachen Motorisierung gibt es einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 155 PS, den 1,4-Liter TFSI mit 125, 150 und 190 PS sowie den Zweiliter-TFSI mit 252 PS im Audi S1 (mit Allradantrieb und verstellbaren Dämpfern) und mit 300 PS im RS1.

Preis für den neuen Audi A1 ab 17.500 Euro

In Sachen Ausstattung dürften Drive Select mit adaptivem Fahrwerk, verbessertes LED-Licht sowie diverse Assistenzsysteme wie Spurwechselassistent mit Totwinkelfunktion, Fußgängererkennung, Parkassistent (Fahrzeug lenkt selbstständig, Fahrer bedient Gas und Bremse) und Rangierbremsfunktion, die vor Parkremplern schützen soll, an Bord sein.

Für den Innenraum wird es das neue serienmäßige „Virtual Cockpit“ sowie ein 6,5-Zoll-Display und ein neues Infotainmentsystem geben – klassische analoge Cockpits sind nicht mehr verfügbar. Gegen Aufpreis wird der neue Audi A1 dank eines Lichtpakets illuminiert. Dieses sieht Lichtelemente an den Türinnenverkleidungen und im Cockpitbereich vor. Neben dem induktiven Laden von Smartphones, soll es auch die digitalen Audi-Dienste für den A1-Kunden geben. Wenn der neue Audi A1 im Frühjahr 2018 auf den Markt kommt, beginnt die Preisliste bei 17.500 Euro.