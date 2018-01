Hoffentlich wird sich bald die Erkenntnis durchsetzen, dass Elektroautos - wie andere elektrische "Geräte" auch - von genormten, auswechselbaren Batterien enorm profitieren können. Man muss nicht unbedingt ein Leihsystem einführen, aber allein schon die Möglichkeit zu Hause eine zweite Batterie langsam solar aufladen zu können und diese eventuell in einem zweiten Batterieschacht auch gelegentlich mitnehmen zu können, sollte schon Argument genug sein. Hinzu käme der Vorteil, eine alte Batterie im Austausch in ein paar Jahren via Recyling relativ preiswert durch eine neue, bessere Batterie ersetzen zu können. Viele Interessenten warten einfach nur deshalb noch mit ihrem Elektroauto-Kauf weil sich die Batterietechnik so rasend schnell verbessert, die Autos jedoch nicht.