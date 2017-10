Der Druck beim FC Bayern München ist groß. Die Chefetage erwartet jährlich die Deutsche Fußball-Meisterschaft. Der DFB-Pokal sollte es dazu auch bitte sein. Schließlich spielt man ja beim Spitzenteam Deutschlands, das sich finanziell das mit Abstand beste Fundament geschaffen hat. Ach ja, und die Champions League steht natürlich ebenfalls auf dem Wunschzettel.

Jedes Training, jedes Spiel ist Höchstleistung gefordert. Die wiederum wollen die meisten Spieler dann auch mit dem Auto verknüpfen. Seit 2002 ist Audi einer der Sponsoren des FC Bayern. Und aus Ingolstadt kommen entsprechend die Dienstautos für Manuel Neuer, Thomas Müller, Arjen Robben und Co. Jedes Jahr dürfen sich die Spieler einen Audi auswählen.

SUV-Modelle und die Autos der Audi Sport GmbH stehen hoch im Kurs. Gleich zehn Spieler wählten einen SUV aus. Neutrainer Jupp Heynckes schloss sich der Wahl vieler seiner Spieler an. Bayerns Triple-Trainer aus dem Jahr 2013 kommt im SQ5 3.0 TFSI quattro mit 354 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment zum Training. Noch etwas größer und kraftvoller mögen es Torwart Manuel Neuer, die Außenstürmer Arjen Robben und Franck Ribery sowie Fan-Liebling Thomas Müller. Sie fahren im Audi SQ7 mit V8-Biturbo, 435 PS und 900 Nm zum Training an die Säbener Straße in München. Getankt wird Diesel. 12 von 26 Modellen liefert Audi in diesem Jahr mit einem Selbstzünder an die Millionentruppe aus.

Einen Audi R8 gibt es für keinen Spieler. Dafür spendiert Audi den Kickern fünf Mal den RS 6 Performance und drei Mal den RS 7 Performance. Den Power-Kombi lenken Stürmer Robert Lewandowski, Mittelfeldstratege Thiago, die Abwehrspieler Jerome Boateng und Mats Hummels sowie Schlussmann Sven Ulreich. Lewandowski hatte im Vorjahr noch einen RS 7 bestellt. Den bekommen 2017 Rechtsverteidiger Rafinha und die Neuzugänge James Rodriguez und Corentin Tolisso. Den luxuriösen und kraftvollen S8 plus gönnen sich David Alaba und Juan Bernat, die sich im Kader der Münchner um die linke Außenverteidiger-Position streiten.

