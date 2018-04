Kunden in China schätzen traditionell Autos mit großem Raumangebot und hohem Prestigewert. Entsprechend erweitert Audi sein Angebot an Langversionen und bringt auch den SUV Q5 mit mehr Radstand und Außenlänge. Seine Weltpremiere feiert der Audi Q5L auf der Peking Motor Show.

Gegenüber seiner Ausgangsbasis ist der Audi Q5L beim Radstand und in der Außenlänge um jeweils 88 Millimeter gewachsen. Davon profitieren die Fondpassagiere: Sie genießen eine zusätzliche Kniefreiheit von 110 Millimeter. Der Gepäckraum bietet je nach Stellung der Fondsitz­anlage unverändert 550 bis 1.550 Liter Volumen.

Einziger Antrieb des Audi Q5L für den chinesischen Markt ist der bekannte Vierzylinder-Turbo 2.0 TFSI, der mit 190 oder 252 PS zu haben ist. Dazu gibt es serienmäßig den Ultra-Allradantrieb und ein Siebengang-DSG. Die Spurtzeiten werden mit 8,6 beziehungsweise 6,7 Sekunden angegeben.

Fertigung in China

Zur Ausstattung zählen Leichtmetallfelgen von 18 bis 20 Zoll Durchmesser, Audi Drive Select mit den Fahrprofilen Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency und Individual, sowie eine Dreizonen-Komfortklimaautomatik und das Sicherheitspaket Audi Pre Sense. Optional gibt es LED- Scheinwerfer, Matrix-Licht und eine Panorama-Glasdach sowie das Virtual Cockpit, Infotainmentsysteme und eine Audioanlage.

Wie schon den Q5 mit normalem Radstand produziert Audi auch den Q5L im Joint-Venture mit FAW-VW in CKD-Fertigung im nordchinesischen Werk Changchun. Ein Teil der vorgefertigten Bauteile kommen aus dem Audi-Werk San José Chiapa in Mexiko. Der Verkauf startet im Sommer 2018. Angeboten werden die Ausstattungslinien Vogue, Lifestyle, Design, Sport und Sport Plus, die sich in vielen Exterieur- und Interieur-Details unterscheiden. Preise wurden noch nicht genannt.

Neben dem neuen Q5L bietet Audi in China noch die Langversionen den A4L, A6L und A8L an.