Audi legt den RS6 Avant Performance in einer noch exklusiveren Nogaro Edition auf. Von diesem Sondermodell des Hochleistungskombis werden nur 150 Exemplare aufgelegt.

Auffälligstes Merkmal des Audi RS 6 Avant Performance Nogaro Edition ist seine blaue Sonderlackierung, die an den Audi RS2 von 1994 erinnern soll. Dazu kombiniert Audi Außenspiegelgehäuse entweder in Schwarz oder Nogaroblau mit abgedunkelten Scheiben im Fond. Die großen Endrohre der RS-Titanabgasanlage schärfen die Heckansicht. Das Editionsmodell fährt auf schwarzen, glanzgedrehten 21 Zoll-Rädern mit Reifen im Format 285/30 vor. Die Kunden können zwischen zwei Räder-Varianten im 5-Doppelspeichen-Design und im 5-V-Speichen-Stern-Design wählen.

Zwei Farboptionen für das Interieur

Blaue Akzente finden sich aber auch im Interieur. Die Sitzmittelbahnen mit Wabensteppung, die Türverkleidungen und die Kniepads bestehen aus Alcantara in diesem Farbton. Die Sitzwangen tragen Leder, der Lenkradkranz schwarzes Wildleder. Blaue Kontrastnähte, Fußmatten mit blauen Kedern und ein schwarzer Alcantara-Dachhimmel runden das Interieur ab. Die Carbon-Dekorblenden tragen ein RS 6-Logo sowie die Schriftzüge „Nogaro Edition“ und „1/150“. Kunden, die einen ruhigeren Interieur-Charakter bevorzugen, können das Paket Nogaro Edition schwarz wählen. Hier sind Sitzmittelbahnen, Türblenden und Kniepads in schwarzem Alcantara gehalten; die Kontrastnähte und die Wabensteppung sind blau abgesetzt, alle anderen Umfänge entsprechen dem blauen Paket.

Abermals nachgelegt wurde bei der Leistung. Hier holte sich Audi Tuningpartner Abt ins Boot, der auf Wunsch und gegen Aufpreis die Serienleistung von 605 PS und bis zu 750 Nm auf 705 PS und 880 Nm anhebt. Dabei steigt auch die Höchstgeschwindigkeit von 305 auf 320 km/h.

Der Audi RS 6 Avant Performance Nogaro Edition ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Mit blauem Exterieur und Interieur kostet er 130.000 Euro; mit dem Paket Nogaro Edition schwarz sind es 124.200 Euro. Die Abt-Leistungssteigerung ist an das Dynamikpaket Plus gekoppelt.