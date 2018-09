Ob Access by BMW, Mercedes me Flexperience oder Care by Volvo: Premium-Hersteller bieten Autos nach Wahl oder im Abo an. Der Vorteil für Händler und Hersteller: keine Diskussionen um den Preis. Der Vorteil für den Kunden: kalkulierbare Kosten. Doch die Modelle sind teuer.

In den USA testen BMW, Cadillac und Porsche zurzeit ein Mietmodell für ihre Autos. Bei den Flatrate-Angeboten kann der Hersteller für einen fixen Monatsbeitrag aus mehreren Modellen des Herstellers wählen und auch tauschen. So ist es zum Beispiel möglich, mal einen Cadillac zu fahren und dann eine Corvette, oder bei BMW zwischen M2 und X5 zu wechseln. Mercedes und Volvo hingegen bieten auch in Europa Modelle an, bei denen der Kunde für ein Auto wie bei einer Langzeitmiete bezahlt und den Zeitraum monats- bis quartalsweise bestimmen kann. Anders als bei einer Miete kann der Kunde allerdings Modell, Motorisierung und Farbe wählen.

Care by Volvo: XC40 ab 499 Euro pro Monat

Volvo bietet seit dem Marktstart des XC40 das Vertriebsmodell „Care by Volvo” an, bei dem Kunden das Auto nicht kaufen oder finanzieren, sondern wie bei der Miete einen fixen monatlichen Betrag bezahlen. In den Monatsraten sind Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung und Räderwechsel enthalten. Außerdem bekommt der Kunde einen Leihwagen, wenn das Auto in der Werkstatt steht oder das bestellte Auto nicht pünktlich geliefert wird. Für eine Woche im Jahr kann er außerdem einen Mietwagen nutzen. Mit “Care by Volvo„ kann der Nutzer sein Auto außerdem an Freunde und Verwandte verleihen – für diese Art von privatem Carsharing sendet er einen Schlüssel an den Ausleiher.

Ein Volvo XC40 kostet zurzeit mindestens 499 Euro im Monat, für einen V60 berechnet Volvo 599 Euro. Ab Ende September 2018 kommen auch der XC60 und die Modelle der 90er-Baureihe dazu, 2019 wird auch der S60 über “Care by Volvo„ erhältlich sein.

Access by BMW: Nur in den USA

In den USA bietet BMW seinen Kunden mit “Acces by BMW„ ein Abo-Modell an, das für eine fixe Summe eine bestimmte Auswahl bietet: Im Legend-Abo gibt es 4er Coupé und Cabrio, die 5er Limousine und den X5 sowie den M2. Der “M„-Abonnent kann zwischen M4, M5, M6 und X6M wählen. Das Auto wird per App ausgewählt, ein Mitarbeiter bringt es dann vorbei und nimmt das andere Auto mit. Das Legend-Abo kostet 2.000 US-Dollar, das M-Paket 3.700 US-Dollar. Die Autos werden vollgetankt angeliefert, Radiosender und Fahrzeugsetup sind so eingestellt, wie es der Kunde möchte. Wenn die Testphase in Nashville, Tennessee erfolgreich läuft, will BMW das Abo in den USA anbieten.

Mercedes me Flexperience

Welchen Mercedes fährst Du? Auf diese Frage können Flexperience-Nutzer bis zu zwölf Antworten haben. So oft kann der Abonnent in einem Jahr das Modell wechseln. Festgelegt sind die maximale Jahreslaufleistung von 36.000 Kilometern und die monatliche Gebühr. Gebuscht wird das Auto über eine App, Motorisierung, Farbe und Innenaustattung können frei gewählt werden. Die Monatsrate richtet sich nach der gewählten Fahrzeugklasse – das ist dann wieder wie bei der klassischen Miete. Zur Zeit gibt es einen Pilotversuch, wann das Modell für alle Kunden verfügbar ist, steht noch nicht fest.

Porsche-Flatrate für 2.000 US-Dollar

Porsche testet in den USA in einem Pilotprojekt ein neues Abosystem für Luxusautos. In Atlanta sollen ab November Kunden die Möglichkeit erhalten, für eine monatliche Flatrate einen Porsche nach Bedarf zu fahren. In der Basis-Flatrate von 2.000 Dollar im Monat sind die Modelle Boxster, Cayman S, Macan S und Cayenne enthalten.

Wer monatlich 3.000 Dollar investiert, dem stehen 22 verschiedene Porsche-Modelle zur Verfügung. Die Flatrate deckt Zulassungsgebühren, Inspektions- und Wartungskosten sowie alle Versicherungen. Den Sprit müssen die Kunden selbst bezahlen. Dafür können die Fahrzeuge im Monat beliebig häufig gewechselt werden. Das Pilotprojekt ist zunächst zeitlich unbegrenzt angesetzt, allerdings auf 50 Kunden limitiert.

Book by Cadillac

Mit Book by Cadillac bietet der US-Autohersteller bereits seit Juli 2017 ein völlig neues Nutzungs-Modell für Premium-Fahrzeuge an. Für eine Monatspauschale haben Abonnenten jederzeit Zugang zu neun verschiedenen Modellen aus der Cadillac-Palette sowie den Sportwagen Chevrolet Camaro und Corvette. Außerdem können sie das gewählte Fahrzeug jederzeit wechseln. Ohne Leasing-, Finanzierungs- oder Kaufverpflichtung kann der neue Service für einen vom Abonnenten selbst bestimmten Zeitraum genutzt werden.

Das neue Angebot richte sich an Fahrer, die sich für eine selbst bestimmte Zeitspanne Zugang zu unterschiedlichen, ihren persönlichen Bedürfnissen jeweils entsprechenden Fahrzeugen wünschen.

Für 1.500 US-Dollar 9 Fahrzeuge zur Auswahl

Foto: Hans-Dieter Seufert Lust auf einen Sportwagen: Das Programm umfasst auch die Chevrolet Corvette.

Die Fahrzeuge – Abonnenten haben Zugang zu den jeweils neuesten Cadillac-Modellen mit Top-Ausstattung, wie dem XT5, CT6, Escalade, ATS-V und CTS­­­­­­­­-V sowie Chevrolet Camaro und Corvette – werden von einem Concierge-Dienst an den Ort der Wahl des Nutzers gebracht und auf dessen Wunsch auch jederzeit durch andere Modelle ausgetauscht. Wartung, Versicherung und Fahrzeugpflege übernimmt Cadillac.

Der Service Book by Cadillac wird zunächst innerhalb der nächsten sechs Monate als Pilotprojekt im Großraum München eingeführt. Die Einführung in weiteren Märkten ist geplant. In den USA, wo der Service in New York angeboten wird, hat er bereits großen Zuspruch erfahren.

Für den deutschen Markt nennt der Hersteller noch keine Kosten für die Flatrate. In den USA werden Kunden für den Service monatlich 1.500 Dollar in Rechnung gestellt – umgerechnet 1.300 Euro. Sollte der Preis für Deutschland sich auf ähnlichem Niveau bewegen, wäre das für Premiumauto-Nutzer durchaus ein attraktiver Preis.