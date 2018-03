Audi beteiligt seine Mitarbeiter erneut am Unternehmenserfolg. Für das Geschäftsjahr 2017 erhalten Facharbeiter der Audi AG eine Ergebnisbeteiligung von 4.770 Euro. Im Vorjahr lag der Betrag für diese Mitarbeitergruppe bei 3.150 Euro. Ausbezahlt wird dieser Betrag an die rund 60.000 anspruchsberechtigten Tarifmitarbeiter in Deutschland an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm mit dem Mai-Entgelt. In ihrer aktuellen Form gibt es die Audi-Ergebnisbeteiligung seit 2011.

Die Volkswagen AG schüttet eine um einen Anerkennungsbetrag ergänzte Erfolgsbeteiligung in Höhe von insgesamt 4.100 Euro brutto an seine Tarifmitarbeiter aus. Ein Abschlag in Höhe von 1.621 Euro brutto wurde bereits Ende November 2017 gezahlt. Dieser Erfolgsbeteiligung liegt eine tarifvertraglich vereinbarte zweijährige Berechnung zugrunde.