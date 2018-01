Die Autofarbe Weiß erfuhr seit 2007 eine kontinuierliche und große Steigerung. So hat sich der Anteil der Farbe Weiß bei den Neuzulassungen in zehn Jahren von 2,9 Prozent auf 20,8 Prozent versiebenfacht, so der Verband der Automobilindustrie (VDA), der auf Basis aktueller Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland bis November 2017 auswertete.

Grau liegt auf Platz 1

Nach wie vor auf Platz 1 befindet sich jedoch Grau/Silber. Doch die Spitzenreiterfarbe verblasste gegenüber 2007 jedoch um 39,5 Prozent auf aktuell 28,5 Prozent. Nach Angaben des VDA soll in der Farbpsychologie Grau für Sachlichkeit, Eleganz und Seriosität sowie Professionalität stehen.

Auf Platz 2 konnte sich die Farbe Schwarz behaupten, allerdings ist auch hier ein Rückgang beim Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen von 30,6 Prozent (2007) auf 25,6 Prozent (Januar bis November 2017) zu verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 2004 – damals wählte fast jeder zweite Neuwagenkäufer (46,4 Prozent) die Farbe Schwarz – hat sich der Anteil nahezu halbiert. Nach Ansicht der Farbpsychologen repräsentiert die Farbe Schwarz Würde, Seriosität und Ansehen und hat einen besonders klassischen Charakter.

Unbunte Farben erhöhen den Wiederverkaufswert

Insgesamt dominieren damit die „unbunten Farben“ den Neuwagenmarkt: Drei Viertel aller Pkw-Neuzulassungen (74,9 Prozent) im bisherigen Jahresverlauf waren schwarz, weiß oder grau/silber. Zehn Jahre zuvor war der Anteil mit 73 Prozent übrigens nahezu gleich hoch. Bei den Top-Farben steht laut VDA neben dem persönlichen Geschmack auch der Wiederverkauf im Fokus.

Und wie sieht es bei den echten Farben aus? Leicht zulegen konnte seit Anfang des Jahrzehnts die Farbe Blau, sie überschritt 2017 erstmals seit 2010 wieder die 10-Prozentmarke, nachdem ihr einst hoher Anteil von 24,9 Prozent (1998, damals Platz 1) kontinuierlich gefallen war. Blau wird mit Sympathie, Harmonie und Freundlichkeit assoziiert, sie gilt auch als Farbe der Ferne und Weite. Auf Rang 5 folgt die Farbe Rot mit 6,7 Prozent (2007: 5,2 Prozent).

Die weiteren Farben spielen bei Neuwagenkäufern kaum eine Rolle: Braun kommt auf 3 Prozent, Gelb auf 1,5 Prozent, Grün auf 1,3 Prozent. Noch geringer ist der Anteil von Neuzulassungen in Orange (0,7 Prozent) oder Lila (0,3 Prozent).