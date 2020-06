Leserwahl Autonis 2020 Design-Neuheit wählen und Mazda CX-30 gewinnen

Rund 100 Modelle haben die Hersteller in den letzten zwölf Monaten erneuert oder aufgefrischt. Jetzt sind Sie dran, Ihren Favoriten in zehn Klassen die Stimme zu geben. Mit Ihrer Teilnahme nutzen Sie die Chance, einen Mazda CX-30 zu gewinnen.

Gerade in diesen unschönen Zeiten sind schöne Dinge ja sehr willkommen, denn gutes Design schmeichelt dem Auge und kann sogar Balsam für die Seele sein. Das gilt auch für Autos, die meist in großer Zahl und über viele Jahre das Straßenbild prägen. Obwohl sich über Geschmack trefflich streiten lässt, gibt es durchaus Kriterien für gelungenes oder weniger gelungenes Design. Sicher ist jedenfalls, dass die Form bei der Kaufentscheidung eine große Rolle spielt und nicht irgendwelche Experten, sondern allein die potenziellen Kunden über Erfolg und Misserfolg urteilen.

Teilnahmecode: V504

Teilnahmeschluss: 19.07.2020

Deshalb sind Sie jetzt gefragt, denn bei dieser Wahl geht es um die Einschätzung der Autofahrer und -käufer. Schließlich sollen neue Modelle auch optisch begeistern und möglichst wenig Ablehnung hervorrufen. Ob sie eine echte Bereicherung darstellen, entscheiden also Sie. Wie üblich hat jeder Teilnehmer vier Stimmen pro Kategorie – zwei für besonders gelungenes Design und zwei für weniger überzeugende Formen. Einzelne Modelle können also durchaus negativ abschneiden.

Artenreicher Jahrgang

Dabei haben die Hersteller trotz der weltweiten Produktionsstopps in vielen Werken einen guten, artenreichen Jahrgang hervorgebracht. Besonders viele Debütanten gibt es diesmal bei den Kompakten sowie den SUV, die erneut in zwei Gruppen antreten und sich einer anhaltend guten Nachfrage erfreuen. Ihr Erfolg ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass sie sich immer weiter von klassischen Offroadern entfernen und die Brücke zu klassischen Pkw schlagen – mit positiven Folgen für Gewicht, Preis und Verbrauch.

Egal für welche Spezies Ihr Herz schlägt – lassen Sie es sprechen, stimmen Sie mit ab und nutzen Sie Ihre Chance auf den Gewinn eines echten Designerstücks: des Mazda CX-30 im Gesamtwert von fast 40.000 Euro.

Mazda Der Gewinn: Unter allen Teilnehmern wird diesmal die Top-Version des neuen Crossover von Mazda verlost. Der 4,40 Meter lange Viertürer ist mit einem 180 PS starken, sehr sparsamen Zweiliter-Benziner, Allradantrieb sowie Sechsstufenautomatik ausgestattet und kommt in Magmarot Metallic mit schwarzer Lederausstattung. Gesamtwert: 39.390 Euro

Um zur Wahl zu kommen, gehen Sie bitte im Internet auf www.leserumfragen.de/autonis

Dort finden Sie auch Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz. Nach der Registrierung mit dem Code V504 senden wir Ihnen einen persönlichen Teilnehmerlink per E-Mail zu. Damit gelangen Sie direkt zur Umfrage, wo Sie anschließend per Mausklick die zur Bewertung stehenden Modelle in den jeweiligen Kategorien wählen können. An der großen auto motor und sport-Wahl "autonis – Beste Design-Neuheit 2020” kann jeder Leser teilnehmen, außer Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart und deren Familienangehörige. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Zur Anforderung des Teilnehmerlinks ist eine eigene permanente E-Mail-Adresse anzugeben. Der Teilnehmer muss damit einverstanden sein, dass er als Gewinner mit Namen und Wohnort genannt und sein Foto veröffentlicht wird. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Die Gewinnerdaten werden unter den geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts für die weitere Bearbeitung des Gewinns an die Fahrzeughersteller übermittelt.

Einsendeschluss ist der 19.7.2020.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso eine Barauszahlung und/oder ein Umtausch des Gewinns. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.