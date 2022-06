Leserwahl autonis – Beste Design-Neuheit 2022 Mitmachen und 5.000 Euro gewinnen

Wählen Sie hier die schönsten Autos des Jahres und gewinnen Sie mit etwas Glück 5.000 Euro sowie fünf Mal jeweils eine Teilnahme an einem spannenden Testtag mit der Redaktion von auto motor und sport.

Bekanntlich liegt Schönheit ja im Auge des Betrachters, und über Geschmack darf gestritten werden. Genau deshalb wenden wir uns für die Wahl zur besten Design-Neuheit 2022 wieder an Sie, liebe Leserinnen und Leser. In der autonis-Leserwahl gilt es, nach Ihrem persönlichen Geschmack über die schönsten Neuerscheinungen der vergangenen zwölf Monate abzustimmen.

Seit dem letzten Aufruf vor einem Jahr gibt es viele neue Gesichter auf dem Automarkt. 92 Neuerscheinungen – Facelifts inbegriffen – zeigen die stetig wachsende Vielfalt im Automobildesign. Um einen besseren Überblick zu behalten, haben wir dieses Jahr eine weitere Kategorie für kleine SUV und Crossover hinzugefügt.

Elf Klassen stehen zur Wahl

Abgestimmt wird ganz einfach online. Die einzige Schwierigkeit besteht für Sie darin, sich drei Favoriten aus jeder Kategorie auszusuchen. Dafür steht beim Abstimmen Ihr ganz eigener, subjektiver Eindruck im Vordergrund. Neben der Wahl Ihrer Design-Favoriten können Sie uns optional auch Ihre Einschätzungen zu einigen Fragen mitteilen. Wer ist ein echter Trendsetter? Welche Faszination strahlen Elektromodelle aus? Welche Bedeutung hat das Innenraumdesign? Welche Marken fallen besonders durch ihre Innovationen auf?

Hier geht es direkt zur Teilnahme!

Zur Belohnung verlosen wir ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro sowie fünf Mal jeweils eine Teilnahme an einem spannenden Testtag mit der Redaktion von auto motor und sport.

Teilnahmebedingungen

Sie können in jeder Kategorie bis zu drei Stimmen abgeben. Teilnahmeschluss für "autonis – Beste Design-Neuheiten 2022" ist der 17.7.2022. Die Abstimmung findet ausschließlich online statt.

Nach der Registrierung senden wir Ihnen einen persönlichen Teilnahmelink per E-Mail zu. Damit gelangen Sie direkt zur Umfrage, wo Sie anschließend per Mausklick die zur Bewertung stehenden Modelle in den jeweiligen Kategorien wählen können.

Nach der Wahl haben Sie die Möglichkeit, Zusatzfragen zu beantworten. Die Beantwortung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Gewinnchance. Unbedingt angeben sollten Sie Ihre Adresse, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Unter allen Teilnehmern an der Leserwahl autonis 2022 verlosen wir einen Hauptgewinn von 5.000 Euro (Banküberweisung) sowie fünf Mal die Teilnahme an je einem Testtag bei auto motor und sport (inkl. Anreise und ggf. Unterkunft, Barauszahlung oder Umtausch ausgeschlossen). Der für den Testtag zu unterzeichnende Haftungsverzicht kann hier abgerufen werden.

Pro Teilnehmer darf nur einmal abgestimmt werden. Mitmachen kann jeder Leser ab 18 Jahren außer Mitarbeitern der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie hier.