Leserwahl autonis – Beste Design-Neuheit 2023 Mitmachen und 5.000 Euro gewinnen!

Leserwahl autonis – Beste Design-Neuheit 2023

Ihre Meinung zählt. Das gilt ganz besonders für die schwierige Aufgabe, über die Ästhetik der Neuerscheinungen der letzten zwölf Monate zu urteilen. Denn wie im echten Leben gibt es auch im Autodesign nicht einfach Schwarz oder Weiß – im Gegenteil: Dieses Jahr bekennen auffallend viele Hersteller Farbe bei der Wahl ihrer Präsentationslacke. Dies ist nur eine der unzähligen Facetten in der Fahrzeuggestaltung. Jede Falz, jede Linie, jeder Scheinwerfer-Augenaufschlag regt dazu an, einmal genauer hinzusehen und die neuen Modelle auf sich wirken zu lassen. Lassen Sie sich inspirieren, und halten Sie es mit Coco Chanel, die mal gesagt hat: "Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen.

Aber man benötigt Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben." Ist ein Entwurf nur eine Modeerscheinung, oder begeistert er auch noch nach Jahren? Dass Schönheit einen hohen Stellenwert hat, zeigt schon allein die Statistik der letztjährigen Wahl. 35 Prozent der Befragten gaben an, dass das Design ein wichtiger Kaufgrund sei. Teilen Sie uns in unserer Online-Umfrage gern auch Ihre persönlichen Einschätzungen darüber mit, in welche Richtung sich das Design in Zukunft entwickeln sollte. Schon 2022 waren zum Beispiel 64 Prozent der Teilnehmer der Meinung, dass ein bewusst eigenständiges Design für Elektroautos nicht mehr nötig sei. In welchem Segment sehen Sie die größten Veränderungen? Von Abarth bis Zeekr gilt es über mehr als 100 neue und aufgefrischte Designs abzustimmen und mitzureden. Zur Wahl stehen die Neuerscheinungen bis einschließlich 16.5.2023. Es lohnt sich, denn wie immer gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Zwölf Klassen stehen zur Wahl

Abgestimmt wird ganz einfach online. Sie können in jeder Kategorie bis zu drei Stimmen abgeben. Neben der Wahl Ihrer Design-Favoriten können Sie uns optional Ihre Einschätzungen zu einigen Fragen mitteilen. Wer ist ein echter Trendsetter? Welche Faszination strahlen Elektromodelle aus? Welche Bedeutung hat das Innenraumdesign? Welche Marken fallen besonders durch ihre Innovationen auf?

Zur Belohnung verlosen wir ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro sowie fünf Mal jeweils eine Teilnahme an einem spannenden Testtag mit der Redaktion von auto motor und sport.

Teilnahmebedingungen

Sie können in jeder Kategorie bis zu drei Stimmen abgeben. Teilnahmeschluss für "autonis – Beste Design-Neuheiten 2023" ist der 16.7.2023. Die Abstimmung findet ausschließlich online statt.

Nach der Wahl haben Sie die Möglichkeit, Zusatzfragen zu beantworten. Die Beantwortung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Gewinnchance. Unbedingt angeben sollten Sie Ihre Adresse, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Unter allen Teilnehmern an der Leserwahl autonis 2023 verlosen wir einen Hauptgewinn von 5.000 Euro (Banküberweisung) sowie fünf Mal die Teilnahme an je einem Testtag bei auto motor und sport (inkl. Anreise und ggf. Unterkunft, Barauszahlung oder Umtausch ausgeschlossen). Der für den Testtag zu unterzeichnende Haftungsverzicht kann hier abgerufen werden.

Pro Teilnehmer darf nur einmal abgestimmt werden. Mitmachen kann jeder Leser ab 18 Jahren außer Mitarbeitern der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie hier.