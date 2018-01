Besonders Mercedes ist in diesem Messe-Jahr stark auf dem Auto Salon in Genf vertreten. Als eines der Highlights zeigen die Stuttgarter die neue A-Klasse mit ihrem spektakulären Design und nicht minder spektakulärem Innenraumkonzept. Dazu präsentiert Daimler die Faceliftversion der C-Klasse, die am Lac Lémans als Limousine und Kombi-Version T-Modell zu sehen sein wird. Coupé, Cabrio sowie die AMG-Versionen stellt Mercedes erst später aus. Apropos AMG: Vor genau einem Jahr gab es in Genf das AMG GT Concept zu sehen, die AMG-Interpretation des CLS. Nun, ein Jahr später können sich die Besucher auf die Serienversion des Modells mit mehr als 600 PS freuen.

Volvo bringt V60, Lambo den Urus

Auch ein anderer deutscher Autobauer glänzt mit mehreren Premieren: So zeigt Audi nicht nur die heiße Q2-Version namens SQ2, sondern auch den noch viel heißer erwarteten Audi A6. Dieser erscheint als Mix aus Audi A7 Sportback und Audi A8 und dürfte Mitte des Jahres dann auch zum Kunden rollen.

Ebenfalls Mitte des Jahres steht dann in den Showräumen auch der Volvo V60. Nachdem Volvo weder auf der IAA noch auf dem Autosalon in Paris vertreten ist, stellt der V60 in Genf die einzige Weltpremiere der Schweden in Europa dar. Die Kombiversion baut auf der gleichen Plattform auf, wie die großen 90er-Schwestermodelle und orientiert sich beim Design und der Technik beim schon enthüllten XC60.

In einer ganz anderen Kategorie ist der Lamborghini Urus unterwegs. In Genf können die Besucher erstmals einen Blick auf den schnellsten SUV der Welt werfen. Befeuert von einem V8-Benziner mit vier Litern Hubraum entfacht der Urus ein Leistungsfeuerwerk von 650 PS und stellt 850 Nm bereit. In nur 3,6 Sekunden soll der Sport-SUV auf Tempo 100 rennen und erst bei 305 km/h seine physikalischen Grenzen erkennen. Die finanziellen Grenzen für den Urus beginnen bei 204.000 Euro.

Von ähnlicher Statur wird auch der Bentley Bentayga sein, der in Genf als Plugin-Hybrid zu sehen sein wird.

Schaulaufen der Designschmieden und Karosserieschneider

Neben den Neuheiten der Hersteller ist der Autosalon in Genf auch 2018 wieder einen Showbühne der Karosserieschneider und der Designstudios. Rinspeed ist Dauergast in Genf, aber auch Sbarro, Fornasari und Co. werden den Zuschauer wieder mit ihrer Sicht auf die automobile Zukunft begeistern. Der 87. Autosalon in Genf findet vom 8.3. bis zum 18.3.2017 statt.