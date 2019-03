1/56 Pro Pininfarina Battista – Patrick Lang: Zugegeben, ein Auto für rund zwei Millionen Euro, das in einer Auflage von 150 Exemplaren erscheint, hat kein wirkliches Gewicht in der Branche. Aber der Battista ist so wunderschön geworden – seit langem mal wieder ein Auto, das ich mir als Poster ins Schlafzimmer hängen würde. Foto: Patrick Lang