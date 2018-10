Wir haben uns auf dem Pariser Autosalon 2018 sämtliche Messeneuheiten ganz genau angesehen. Jetzt kommen die Fans und Zweifler aus der Redaktion zu Wort. Zu jeder Neuheit findet sich also ein Redakteur, der Gefallen an ihr findet. Und einer, der keine Sympathien hegt.

Autos sind ein emotionsgeladenens Thema. Über sie zu diskutieren ist nicht nur hierzulande ein beliebter Zeitvertreib und am Stammtisch ein absoluter Dauerbrenner. Abseits der objektiven Berichterstattung haben natürlich auch die Redakteure von auto motor und sport ganz eigene Vorlieben und einen persönlichen Geschmack. Was der Eine gut findet, muss dem Anderen nicht unbedingt gefallen.

Neuen Stoff für persönliche Meinungen liefert der Autosalon in Paris. Mit dabei: große SUV, die rein elektrisch fahren. Neue Konzeptstudien, die uns die Zukunft zeigen. Neue Sportwagen mit viel Leistung und großen Querdynamik-Ambitionen. Aber auch bekannte Bestseller, die hier in der neuen Generation an den Start gehen. Auf unserem Rundgang haben wir versucht, möglichst viele Neuheiten einzufangen: Vom neuen BMW 3er über die Mercedes A-Klasse Limousine, vom BMW Z4 über den Bugatti Divo oder vom Audi E-Tron Quattro über den Mercedes EQC.

Was die Redaktion vor Ort über die einzelnen Fahrzeuge denkt – Pro und Contra – haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt.