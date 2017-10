Die Bahn steigt mit der neuen Marke Ioki ins Geschäft mit dem individuellen öffentlichen Nahverkehr ein. Kunden sollen künftig per App von Fahrern gelenkte Sammeltaxis, Elektrogefährte und später auch autonome Autos bestellen können, die sie zum Bahnhof oder an einen beliebigen Ort bringen.

Den autonomen Elektrobus per Smartphone-App zur gewünschten Zeit vor die Haustür bestellen und sich damit zum Bahnhof fahren lassen. Unterwegs sammelt das Shuttle automatisiert weitere Fahrgäste mit ähnlichen Routen ein. Noch ist das Zukunftsmusik. Aber die Deutsche Bahn (DB) arbeitet daran, dass diese Zukunft in greifbare Nähe rückt. Das neueste Angebot den Bahnkonzerns wurde unter der Marke „Ioki“ vorgestellt. Ziel ist es, On-Demand-Mobilität und autonomes Fahren in den öffentlichen Verkehr zu bringen.

„Unsere Vision ist es, unsere Angebote noch stärker an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten, damit sie ihre täglichen Wege einfacher und flexibler gestalten können – ohne eigenes Auto, jederzeit auf Abruf, digital buchbar, in der Stadt wie auf dem Land und mit Anschluss an die Schiene“, erklärte DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber bei der Projektvorstellung. Noch im Oktober soll die erste autonom verkehrende Buslinie Deutschlands im bayerischen Bad Birnbach starten.

Autonome E-Busse testen in Hamburg

Ein weiterer Testballon wird in Hamburg gestartet. Im Rahmen der Smart City-Partnerschaft zwischen der DB und Hamburg testet Ioki 2018 einen fahrerbasierten Shuttleservice mit Anschluss an den ÖPNV. Dieser folgt dem Ridesharing-Prinzip, das heißt mehrere Fahrgäste teilen sich ein Fahrzeug, das digital per Smartphone-App buchbar ist. Zudem bekommt Hamburg auch ein Testfeld mit Bahnhofsanschluss für autonom verkehrende Elektrobusse. Zu den Kosten der neuen Angebote machte die Bahn noch keine Angaben. Auch seinen noch nicht a.lle rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt. Gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Politik arbeite Ioki an der Weiterentwicklung dieser Systeme sowie der regulatorischen Grundlagen.

Das fahrerbasierte On-Demand-Taxi nutzt Nissan NV200-Modelle, dazu ergänzen die Flotte elektrisch angetriebene TukTuks sowie ein autonomer Elektrobus. Bis spätestens 2025 strebt ioki die ersten regulär betriebenen autonomen Verkehrsangebote an.