Erstmals in Deutschland sind Teilnehmer an einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang wegen Mordes verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag (1.3.2018) das Urteil des Landesgerichts aufgehoben und wies die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer zurück.