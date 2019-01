Schon in ihrem Auftreten gibt sich die Mercedes G-Klasse alle Mühe, unumstößlich zu wirken. Das scheint sich auf unsere Leser zu übertragen, denn nach 2017 und 2018 holt der kantige Geländewagen auch 2019 den Sieg mit 13,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Was sich verändert hat, ist sein Sparringspartner im Kampf um die Krone. Während in den letzten Jahren der Audi Q7 schärfster Widersacher war, geht die Silbermedaille dieses Mal mit 9,2 Prozent der Stimmen an den BMW X5. Der Q7 stürzt dagegen regelrecht ab und landet auf dem zehnten Platz. Der tiefe Fall wird für die Ingolstädter aber durch die Drittplatzierung des brandneuen Q8 etwas abgefedert; überhaupt schafft es Audi mit vier Modellen in die Top 10 – das kann die Konkurrenz nicht parieren.

Jede Menge Neuzugänge

Neu im Feld sind neben Q8 und Audi E-Tron auch der Lamborghini Urus, der sein Debüt mit 1,7 Prozent der Stimmen auf Platz 15 gibt, der Hyundai Nexo (Platz 33), der Mercedes EQC (Platz 18), der Rolls-Royce Cullinan (Platz 38) und der Seat Tarraco (Platz 36). Die ersten zwölf Plätze sind allesamt in deutscher Hand. Erster Importwagen ist, wie in einigen anderen Kategorien auch, ein Alfa Romeo – in diesem Fall der Stelvio mit 2,8 Prozent der Stimmen. Weniger Veränderung als auf dem Siegertreppchen gibt es bei den Schlusslichtern. Ganz hinten rangiert der Ssangyong Rexton, davor der Renault Koleos und der Nissan Murano.

Wäre der Lamborghini Urus ein Pop-Song, dürfte ein Charteinstieg auf Platz zwei in der Importwertung als Hit-Garant aufgefasst werden. In der echten Welt wird der Luxus-SUV vermutlich ein etwas spitzeres Publikum ansprechen, mit 8,6 Prozent der Stimmen liegt er aber deutlich vor dem Drittplatzierten Volvo XC90 (7,6 Prozent). Den Nummer-1-Hit landet allerdings Alfa Romeo mit dem Stelvio. Eine kleinere Fangemeinde hat auch bei den Importen der Ssangyong Rexton, und landet auf dem letzten Platz.

Das Gesamtergebnis der Leserwahl „Best Cars 2019“ in der Klasse der großen Geländewagen/SUV finden Sie in der Fotoshow.

